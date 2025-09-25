Голубь или ястреб? Кандидаты на пост президента Банка Эстонии рассказали о своем видении денежно-кредитной политики

Маргус Ринк ранее возглавлял банк Coop и был удостоен звания лучшего руководителя Эстонии. По его словам, человек, которого он сам предложил бы на пост президента Банка Эстонии, не вошел в число четырех объявленных кандидатов.
Foto: Лийз Трейманн
Совет Банка Эстонии выдвинул кандидатами на пост нового президента Андруса Альбера, Юло Каазика, Кильвара Кесслера и Маргуса Ринка. Один из них сменит действующего руководителя Мадиса Мюллера, чей срок полномочий истекает в июне следующего года.
Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, рост экономики в следующем году во многом будет опираться на заемные средства. Это создаст краткосрочный толчок, но одновременно поставит под угрозу устойчивость бюджета. Внутреннее укрепление экономики, тем не менее, продолжится в следующем году и далее.