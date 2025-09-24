На пост главы Банка Эстонии претендуют четверо известных представителей банковского сектора

Срок полномочий Мадиса Мюллера (на переднем плане) истекает в июне. В числе кандидатов на должность президента Банка Эстонии также вице-президент банка Юло Каазик (на фото на заднем плане).
Foto: Andras Kralla
Совет Банка Эстонии начнет собеседования 21 октября. Решение планируется принять на следующем заседании, которое, согласно планам, состоится 28 октября. Новый президент Банка Эстонии приступит к работе в июне следующего года. Мадис Мюллер не продолжит деятельность на этом посту, так как предусмотрен только один срок полномочий.
Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, рост экономики в следующем году во многом будет опираться на заемные средства. Это создаст краткосрочный толчок, но одновременно поставит под угрозу устойчивость бюджета. Внутреннее укрепление экономики, тем не менее, продолжится в следующем году и далее.
Общий объем госбюджета на следующий год составит 20,9 млрд евро, из которых расходы – 19,5 млрд, а инвестиции – 1,3 млрд. Доходы бюджета запланированы на уровне 18,6 млрд евро, дефицит – 2,3 млрд евро.