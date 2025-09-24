Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,05%291,52
  • OMX Riga−0,39%907,1
  • OMX Tallinn−0,1%1 949,89
  • OMX Vilnius0,04%1 236,64
  • S&P 5000,00%6 656,92
  • DOW 300,00%46 292,78
  • Nasdaq −0,95%22 573,47
  • FTSE 1000,16%9 238,29
  • Nikkei 2250,3%45 630,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,45
  • 24.09.25, 14:02

На пост главы Банка Эстонии претендуют четверо известных представителей банковского сектора

В октябре совет Банка Эстонии выберет нового президента организации. Среди кандидатов – Андрус Альбер, Юло Каазик, Кильвар Кесслер и Маргус Ринк.
Срок полномочий Мадиса Мюллера (на переднем плане) истекает в июне. В числе кандидатов на должность президента Банка Эстонии также вице-президент банка Юло Каазик (на фото на заднем плане).
  • Срок полномочий Мадиса Мюллера (на переднем плане) истекает в июне. В числе кандидатов на должность президента Банка Эстонии также вице-президент банка Юло Каазик (на фото на заднем плане).
  • Foto: Andras Kralla
Совет Банка Эстонии начнет собеседования 21 октября. Решение планируется принять на следующем заседании, которое, согласно планам, состоится 28 октября. Новый президент Банка Эстонии приступит к работе в июне следующего года. Мадис Мюллер не продолжит деятельность на этом посту, так как предусмотрен только один срок полномочий.
