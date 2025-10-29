Мадиберк, Веэберы и Виркебау инвестируют в эстонский энергостартап более полумиллиона евро

Март Эспенберг (38) – технологический директор, который спешит на помощь компаниям, попавшим в затруднительное положение. Однако эстонский рынок для него слишком узок. Сегодня Эспенберг запускает стартапы, консультирует компании и поддерживает таланты по всему миру.
Эстонский стартап, предоставляющий программное обеспечение и услуги, связанные с виртуальными валютами, был продан компании из Лос-Анджелеса, разрабатывающей финансовую инфраструктуру на базе биткоина.
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.