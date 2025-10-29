Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,16%291,77
  • OMX Riga0,07%912,21
  • OMX Tallinn−0,35%1 890
  • OMX Vilnius−0,15%1 261,92
  • S&P 5000,37%6 916,27
  • DOW 300,66%48 022,57
  • Nasdaq 0,65%23 981,58
  • FTSE 1000,64%9 758,92
  • Nikkei 2252,17%51 307,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,1
  • 29.10.25, 11:23

Мадиберк, Веэберы и Виркебау инвестируют в эстонский энергостартап более полумиллиона евро

Возглавляемая семьей Веэберов компания Giga AS, Таави Мадиберк и Марко Виркебау инвестируют 550 000 евро в работающий в сфере энергетических технологий эстонский стартап LynxPower.
Благодаря привлечению нового капитала недавно созданный эстонский энергостартап намерен выйти на зарубежные рынки.
  • Благодаря привлечению нового капитала недавно созданный эстонский энергостартап намерен выйти на зарубежные рынки.
  • Foto: LynxPower
