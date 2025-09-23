Минобразования сократит 18 млн евро в сфере перехода на обучение на эстонском языке

Ревизия бюджета Министерства образования и науки показала, что в сфере перехода на обучение на эстонском языке в следующем году можно сэкономить 18 млн евро, передает rus.err.ee.
Канцлер Министерства образования и науки Трийн Лааси-Ыйге пояснила, что никакие важные действия не остались без финансирования:
«Переход на обучение на эстонском языке – масштабный процесс. То, что он стартовал в прошлом году, не означает, что он завершен – он продлится до 2030 года. Это значит, что на этапе планирования реформы не было еще столь подробного понимания того, какие именно действия будут нужны, например, поддержка учащихся, подготовка учителей, обучение директоров школ. Таким образом в прошлом календарном году у нас образовался довольно большой бюджетный остаток в сфере перехода на эстонский язык. Мы детально проанализировали, что является необходимым, а что нет, и таким образом нашли 18 млн евро».
Дополнительно в министерстве анализируется возможность сокращения расходов в сфере обучения взрослых.
«Что касается обучения взрослых, то мы видим, что у нас очень разные поставщики. Есть Касса по безработице, которая обучает безработных и соискателей работы. Есть Министерство образования и науки, которое реализует различные программы для взрослых. Вопрос в том, что при отсутствии единой координации может возникнуть ситуация, когда в разных ведомствах создаются дублирующие программы», – сказала Лааси-Ыйге.
