  • OMX Baltic−0,56%292
  • OMX Riga−0,34%910,81
  • OMX Tallinn−0,1%1 950,78
  • OMX Vilnius0,54%1 238,81
  • S&P 5000,44%6 693,75
  • DOW 300,14%46 381,54
  • Nasdaq 0,7%22 788,98
  • FTSE 1000,06%9 231,97
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,66
  • 23.09.25, 09:42

Минобразования сократит 18 млн евро в сфере перехода на обучение на эстонском языке

Ревизия бюджета Министерства образования и науки показала, что в сфере перехода на обучение на эстонском языке в следующем году можно сэкономить 18 млн евро, передает rus.err.ee.
Министр образования Кристина Каллас.
  • Министр образования Кристина Каллас.
  • Foto: Liis Treimann
Канцлер Министерства образования и науки Трийн Лааси-Ыйге пояснила, что никакие важные действия не остались без финансирования:
«Переход на обучение на эстонском языке – масштабный процесс. То, что он стартовал в прошлом году, не означает, что он завершен – он продлится до 2030 года. Это значит, что на этапе планирования реформы не было еще столь подробного понимания того, какие именно действия будут нужны, например, поддержка учащихся, подготовка учителей, обучение директоров школ. Таким образом в прошлом календарном году у нас образовался довольно большой бюджетный остаток в сфере перехода на эстонский язык. Мы детально проанализировали, что является необходимым, а что нет, и таким образом нашли 18 млн евро».
Дополнительно в министерстве анализируется возможность сокращения расходов в сфере обучения взрослых.

Статья продолжается после рекламы

«Что касается обучения взрослых, то мы видим, что у нас очень разные поставщики. Есть Касса по безработице, которая обучает безработных и соискателей работы. Есть Министерство образования и науки, которое реализует различные программы для взрослых. Вопрос в том, что при отсутствии единой координации может возникнуть ситуация, когда в разных ведомствах создаются дублирующие программы», – сказала Лааси-Ыйге.
Mнения
  • 19.09.25, 16:42
Делов-то: министры как дети! Бизнес хорохорится, но деньги в Эстонию вкладывает
В свежем выпуске «Делов-то!» обсуждаем самые горячие темы недели – от госбюджета Эстонии и потенциального возрождения русскоязычных школ до санкций США против России. В студии главный редактор ДВ Олеся Лагашина и журналисты Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
Новости
  • 16.09.25, 17:07
Михал предпочел бы отказаться от повышения подоходного налога вместо роста зарплат в госсекторе
Если выбирать между отменой повышения подоходного налога и повышением зарплат в государственном секторе, то Партия реформ скорее склоняется к первому, сказал в передаче Vikerraadio «В студии премьер-министр» Кристен Михал, передает rus.err.ee.
Новости
  • 16.09.25, 07:00
Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы
Законопроект: государство будет финансово поддерживать только эстоноязычные частные школы
Несколько муниципальных политиков в Нарве и Маарду перед выборами обсуждают финансирование из городских бюджетов частных школ или муниципальных учебных центров, где преподавание проходило бы на русском языке. По их словам, первый год обучения на эстонском показал, что дети значительно хуже стали усваивать знания по предметам, и с этим придется что-то делать.
Новости
  • 11.09.25, 14:29
Договоренность достигнута: рост оборонных расходов составит в среднем 700 млн евро в год
В ходе переговоров по государственному бюджету и его стратегии было принято решение увеличить оборонные расходы в ближайшие годы на 2,8 млрд евро.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

1
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
2
Эпицентр
  • 22.09.25, 08:49
Темные тучи над блистательной историей успеха. Суперзавод Skeleton буксует, в Эстонии идут сокращения
3
Новости
  • 21.09.25, 14:16
Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут
4
Подсказка
  • 22.09.25, 06:00
«У чиновников странная логика»: не все квартирные товарищества могут претендовать на субсидию
5
Новости
  • 21.09.25, 15:40
Глава Mustamäe Elamus Spa: «дно» в туризме еще впереди
6
Новости
  • 19.09.25, 12:31
Новые реалии на рынке недвижимости: покупатели массово переходят на вторичный рынок

Новости
  • 23.09.25, 14:43
Эстония взяла в долг 250 млн евро
Новости
  • 23.09.25, 14:25
Аналитик: в сельском хозяйстве оптимистичнее всего производители молока
Новости
  • 23.09.25, 13:46
Службы доставки еды наперегонки выходят на рынок кредитования
Новости
  • 23.09.25, 12:32
Компания-основатель криптоказино и люксового отеля сокращает 280 сотрудников
Новости
  • 23.09.25, 11:33
За год индекс цен на жилье вырос на 5,5%
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
Новости
  • 23.09.25, 11:02
Свежий прогноз Банка Эстонии: рост экономики будет быстрым, но зависит от заемных средств
Новости
  • 23.09.25, 09:42
Минобразования сократит 18 млн евро в сфере перехода на обучение на эстонском языке

Основатель и руководитель Skeleton Таави Мадиберк в 2019 году показывал Äripäev свой завод рядом с Дрезденом. Теперь готов новый суперзавод под Лейпцигом, но массовое производство там еще не началось. А тот самый дрезденский завод уже закрыт.
Эпицентр
  • 22.09.25, 08:49
Темные тучи над блистательной историей успеха. Суперзавод Skeleton буксует, в Эстонии идут сокращения
«Моя жестокая судьба в том, что в какой бы спа- или обычный отель я не поехал, полноценного отдыха все равно не получится. Нужно обойти все закоулки и посмотреть, что работает, а что нет», — признался основатель и руководитель Mustamäe Elamus Spa Андрес Тийк.
Новости
  • 21.09.25, 15:40
Глава Mustamäe Elamus Spa: «дно» в туризме еще впереди
Жильцы многоквартирных домов могут оказаться заложниками фирм, которые числятся среди собственников квартир.
Подсказка
  • 22.09.25, 06:00
«У чиновников странная логика»: не все квартирные товарищества могут претендовать на субсидию
Владелец Rand & Tuulberg Райво Ранд.
Новости
  • 21.09.25, 14:16
Райво Ранд: предлагаю решение для реновации многоквартирных домов. У Лиги от него волосы дыбом встанут
Иллюстративное фото.
Подсказка
  • 22.09.25, 12:55
Миллион евро на пенсию? Эксперт объясняет, как этого добиться
Это была крупнейшая на сегодняшний день эмиссия отдельных облигаций среди девелоперов, представленных на Балтийской бирже.
Биржа
  • 22.09.25, 10:34
Спрос на облигации Arco Vara оказался в два раза выше предложения
Член правления футбольного клуба Levadia Андрей Лешкин предстал перед судом из-за крупного долга.
Новости
  • 19.09.25, 18:13
Банкротный управляющий требует через суд 775 000 евро от члена правления футбольного клуба Levadia
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

