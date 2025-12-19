Прогноз Банка Финляндии: экономический рост останется слабым и в следующем году

Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика страны вырастет в этом году на 0,7%, а в следующем – на 3,6%. На фоне геополитических факторов ситуацию омрачает рекордный дефицит бюджета сектора государственного управления.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения. По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимости из Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.