Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,62%305,02
  • OMX Riga−0,56%933,51
  • OMX Tallinn0,68%2 015,43
  • OMX Vilnius0,23%1 315,56
  • S&P 5000,76%6 826,54
  • DOW 300,55%48 216,64
  • Nasdaq 1,03%23 242,66
  • FTSE 1000,44%9 880,96
  • Nikkei 2251,03%49 507,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,26
  19.12.25, 13:24

Прогноз Банка Финляндии: экономический рост останется слабым и в следующем году

По оценке Банка Финляндии, экономика страны выходит из периода особенно слабого роста, однако, несмотря на улучшение ситуации, в следующем году рост останется ниже 1%.
Свежий прогноз Банка Финляндии предполагает скромный рост экономики на 0,7% в следующем году.
  Свежий прогноз Банка Финляндии предполагает скромный рост экономики на 0,7% в следующем году.
  • Foto: Suomen Pankki
Согласно прогнозу Банка Финляндии, в этом году рост ВВП страны составит 0,2%. В следующем году ожидается рост на 0,8%, а в 2027 году – на 1,7%.
