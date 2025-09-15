Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%294,67
  • OMX Riga−0,2%915,08
  • OMX Tallinn−0,36%1 978,7
  • OMX Vilnius0,53%1 235,34
  • S&P 500−0,05%6 584,29
  • DOW 30−0,59%45 834,22
  • Nasdaq 0,44%22 141,1
  • FTSE 1000,03%9 286,38
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,2
  15.09.25, 10:51

Nordecon построит торговое здание в Нарве

Входящая в строительный концерн Nordecon компания Embach Ehitus заключила договор с Kaarsilla Kinnisvara на строительство торгового здания на улице Креэнхольми в Нарве.
Nordecon построит торговое здание в Нарве
  Foto: Liis Treimann
Новости
  • 22.05.25, 09:29
ФОТО: в Нарве строятся здания для спортсменов и пенсионеров, впереди – новый торговый центр
Если в прошлые годы большинство крупных строек в Нарве были связаны с образовательными учреждениями, то весной 2025-го в городе строятся здания очень разного профиля – спортивное, два промышленных, несколько социальных и коммерческое. В Кренгольмском районе проектируется новый торговый центр.
Биржа
  • 07.08.25, 10:45
Прибыль Nordecon упала вдвое, но портфель заказов заметно вырос
Во втором квартале прибыль строительной компании Nordecon снизилась по сравнению с прошлым годом, а на результаты полугодия существенно повлиял курсовой убыток от обесценивания украинской гривны. При этом объем невыполненных заказов компании вырос за год на 70%.
Новости
  • 09.05.25, 12:33
Оазис тишины на берегу Чудского озера: строительство спа-отеля за 36 млн евро достигло важного этапа
ГАЛЕРЕЯ: смотрите, как выглядит проект
Застройщиком отеля выступает компания Loodusspaahotell OÜ. Проект разработан архитектурным бюро KUU Arhitektid. Строительные работы выполняют компании Nordecon AS и Embach Ehitus OÜ. Общий объем инвестиций в проект составляет 36 миллионов евро, из которых 13 миллионов финансируется при поддержке Фонда справедливого перехода.
Новости
  • 11.05.25, 12:45
Глава Nordecon: цены не будут снижаться, скорее начнут расти
По оценке руководителя строительной компании Nordecon Марет Тамбек, ждать снижения цен на строительном рынке не стоит.
1
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
2
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
3
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
4
Новости
  • 12.09.25, 12:49
«РФ платит в два-три раза больше рынка»: не все отказались от бизнеса с Россией
5
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
6
Новости
  • 13.09.25, 12:03
Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
«Самолет для меня — как камень на шее»

Новости
  • 15.09.25, 14:29
Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток
Новости
  • 15.09.25, 13:44
Трамп призвал ЕС ужесточить санкции против России
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska
Новости
  • 15.09.25, 11:52
Таро отозвал законопроект о наказании за отслеживание террористической пропаганды
Биржа
  • 15.09.25, 10:51
Nordecon построит торговое здание в Нарве
Новости
  • 15.09.25, 10:33
Дорожно-строительная компания требует через суд деньги от госучреждения
Биржа
  • 15.09.25, 09:06
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Фото сделано в четверг, когда работы по установке столбиков ещё не были завершены. Все это делается в рамках проекта «Безопасный путь в школу». Андрес Урм из Департамента транспорта Таллина пояснил, что в ходе проекта оценивали безопасность движения на школьном маршруте, и это место оказалось проблемным.
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
В передаче «Äripäeva arvamusliider» журналисты Äripäev беседуют с предпринимателем и постоянным участником ТОПа самых богатых людей Эстонии Урмасом Сыырумаа.
Новости
  • 13.09.25, 12:03
Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
«Самолет для меня — как камень на шее»
Самой ценной технологической компанией Эстонии снова стала Wise, на фото сооснователь Таавет Хинрикус.
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
Строительство железной дороги Rail Baltica.
ТОП
  • 14.09.25, 17:32
ТОП производителей стройматериалов: Rail Baltica помогла взобраться на вершину
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

