Назад 18.11.25, 18:52 Польша обвинила Россию в диверсии на железной дороге Двое граждан Украины, сотрудничавших со спецслужбами РФ, хотели устроить в Польше «железнодорожную катастрофу», заявил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, оба лица сейчас находятся в Беларуси.

Премьер-министр Польши Дональд Туск.

Foto: Shutterstock

За подрывом на участке железнодорожного пути в Польше могут стоять российские спецслужбы, заявил во вторник, 18 ноября, пресс-секретарь главы польского МВД Яцек Добжиньский. Сам взрыв на железной дороге Добжиньский назвал терактом, передаёт DW

Премьер-министр Польши Дональд Туск позднее заявил, что правоохранители смогли установить личность двух подозреваемых во взрыве. По словам Туска, они собирались вызвать «железнодорожную катастрофу». Он также подчеркнул, что оба подозреваемых – граждане Украины, которые сотрудничают со спецслужбами РФ. Один из них, по словам польского премьера, был заочно приговорен судом во Львове за диверсию. Сейчас подозреваемые находятся в Беларуси.

Ранее глава МВД Польши Марчин Кервиньский в эфире Polsat заявил, что «использованное взрывное устройство было профессионально изготовлено и имело признаки серьезной, спланированной операции, проведенной лицами, имеющими реальный опыт в подобной деятельности».

«Это была гораздо более сложная атака, чем диверсии, с которыми мы сталкивались ранее», – добавил министр. Он напомнил, что российские спецслужбы «часто вербуют исполнителей для подобных операций через интернет, порой это лица без опыта».

Поврежденная линия связывает Польшу и Украину

16 ноября неустановленные лица с помощью взрывного устройства повредили участок пути на железнодорожной линии Варшава – Люблин. Предполагаемая диверсия могла привести к авариям, но их удалось избежать.

Поврежденная линия обеспечивает доставку в Украину грузов.

Доклад: РФ создала сеть агентов для гибридной войны против ЕС

Эксперты неправительственной аналитической организации GLOBSEC и Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT) в совместном докладе пришли к выводу, что Россия создала сеть агентов для гибридной войны с ЕС, в которой тесно связаны госорганы и преступный мир. Экспертам удалось установить, что, начиная с января 2022 года и до июля 2025-го, на территории Европы было совершено 110 попыток диверсий и атак, в которых прослеживается связь с Россией. 89 из них были успешными, а 21 были предотвращены.

Четверть всех инцидентов приходится на поджоги и взрывные атаки, говорится в докладе.