В Балтийском море поврежден кабель между Латвией и Литвой

В Балтийском море у побережья Лиепаи обнаружено повреждение кабеля, сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
- 2 января в Балтийском море был поврежден оптоволоконный кабель между Палангой и Лиепаей.
- Foto: Elmo Riig/Sakala/Scanpix
В Балтийском море вблизи Лиепаи обнаружено повреждение оптоволоконного кабеля, принадлежащего частной компании, сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в воскресенье вечером в социальной сети X. Она добавила, что инцидент не повлияет на связь в Латвии. «Я нахожусь на связи с кризисным центром и ответственными службами, полиция начала расследование, обстоятельства выясняются», – пояснила Силиня.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Полиция Финляндии ходатайствует об аресте одного из членов экипажа торгового судна Fitburg в связи с повреждением подводного кабеля связи компании Elisa, пишет газета Helsingin Sanomat.
Ремонт поврежденного в конце декабря подводного кабеля компании Elisa должен начаться на следующей неделе, если позволят погодные условия и будут завершены необходимые подготовительные работы.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.