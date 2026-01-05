Назад 05.01.26, 12:42 В Балтийском море поврежден кабель между Латвией и Литвой В Балтийском море у побережья Лиепаи обнаружено повреждение кабеля, сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

2 января в Балтийском море был поврежден оптоволоконный кабель между Палангой и Лиепаей.

Foto: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

В Балтийском море вблизи Лиепаи обнаружено повреждение оптоволоконного кабеля, принадлежащего частной компании, сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в воскресенье вечером в социальной сети X. Она добавила, что инцидент не повлияет на связь в Латвии. «Я нахожусь на связи с кризисным центром и ответственными службами, полиция начала расследование, обстоятельства выясняются», – пояснила Силиня.