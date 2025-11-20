Назад 20.11.25, 09:58 СМИ: Келлог уйдет с поста спецпредставителя по Украине Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог покинет администрацию Дональда Трампа в январе 2026 года, когда истечет его срок полномочий. О намерении уйти в отставку Келлог сообщил своим доверенным лицам, пишет агентство Reuters в среду, 19 ноября, со ссылкой на четыре информированных источника.

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

Foto: Pressifoto

Как отмечается далее, уход отставного генерал-лейтенанта станет потерей для Киева, поскольку он считался ключевым сторонником Украины в администрации Трампа. Келлог более решительно осуждал российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, чем другие представители действующей администрации, передает DW.

По сообщениям СМИ, у Келлогга возник конфликт с другим спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который продвигает новый мирный план, включающий территориальные уступки со стороны Украины. Специальный посланник президента США – временная должность со сроком полномочий не более 360 дней, который может продлить Сенат.

Требования к Украине в рамках нового плана Белого дома

Накануне Reuters и ряд других западных СМИ сообщили о требованиях Вашингтона к Украине об отказе от территорий на востоке страны, сокращении численности вооруженных сил и отказе от некоторых видов вооружения. Такие требования содержатся в новом плане администрации Трампа по завершению войны РФ против Украины.

Как отмечают собеседники Reuters, Белый дом дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять разработанный США план, состоящий из 28 пунктов. Ранее сообщалось, что в проекте администрации Трампа выделены четыре аспекта: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущее отношений Вашингтона с Москвой и Киевом.