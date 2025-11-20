Деловые ведомости
Деловые ведомости
  21.11.25, 07:00

В Фонде справедливого перехода освободились 44 миллиона

Viru Keemia Grupp на прошлой неделе сообщил, что приостанавливает проект строительства завода по переработке пластика, на который Фонд справедливого перехода уже согласился выделить субсидию в 16,5 млн евро. Это четвертое крупное предприятие в этом году, которое отказалось от своих планов и от субсидии фонда.
Руины завода Nitrofert в Кохтла-Ярве, где VKG планировал построить завод по переработке пластика, но отложил этот проект.
  • Руины завода Nitrofert в Кохтла-Ярве, где VKG планировал построить завод по переработке пластика, но отложил этот проект.
  • Foto: Николай Андреев
Все отмененные или отложенные проекты планировалось реализовать в Йыхви или в Кохтла-Ярве, где в сумме должны были появиться благодаря им как минимум 160 новых рабочих мест.
Всего в Фонде справедливого перехода освободились более 44 миллионов евро. Благодаря этому у компаний, инвестирующих в Ида-Вирумаа, с декабря появится еще две возможности ходатайствовать о частичном финансировании своих проектов.

Демозавод «полезных жиров» из опилок

Компания ÄIO была основана в TalTech. Ее технология использует специальные дрожжи для того, чтобы превращать сахара, содержащиеся в опилках и сельскохозяйственных отходах, в пищевые жиры.

В сентябре прошлого года ÄIO объявила о привлечении 6,1 миллиона евро при поддержке венчурных фондов для строительства демонстрационного завода по производству масел и жиров из древесных и сельскохозяйственных отходов в Йыхвиском бизнес-парке IVIA, сообщал портал Tööstusuudised.
ÄIO планировала предложить свою продукцию в качестве альтернативы пальмовому, кокосовому и другим маслам, которые широко используются в пищевой промышленности. Дополнительно Фонд справедливого перехода выделил на проект 4,7 миллиона евро.
Но в начале 2025 года компания отложила проект на несколько лет, не отказавшись от него полностью.
Соучредитель компании Петри-Яан Лахтвеэ рассказал порталу Tööstusuudised, что строительство завода оказалось на 75% дороже по сравнению с первоначальными расчетами и обошлось бы в 18-20 млн евро.
«На нынешнем этапе развития компании такая высокая цена означала бы значительно более высокий риск», – добавил Лахтвеэ.
Кроме того, на демозаводе планировалось проводить исследования, которые в скором будущем можно будет отдать на аутсорсинг в Эстонии или Финляндии. Таким образом, завод понадобится позже – не для экспериментов, а для полноценного производства.

Протеиновый завод в Йыхви

Принадлежащая датчанам компания EstProtein Foodtech планировала построить в бизнес-парке IVIA в Йыхви завод по производству растительного белка из рапса. Общий объем инвестиций планировался в размере более 30 млн евро, в т.ч. 10,1 млн от Фонда справедливого перехода, который одобрил выделение денег. Эту инвестицию называли крупнейшей в местную промышленность за столетие.
На заводе планировалось создать до 50 рабочих мест. Однако этой осенью компания отказалась от проекта. Главной причиной стало именно требование фонда о создании такого количества рабочих мест с зарплатами выше среднего по региону, сказал «Северному побережью» член правления Кристьян Тороп.

«На самом деле для работы завода не требуется столько сотрудников. Современные предприятия используют меньше рабочей силы. Это нивелировало эффект поддержки в размере 10 миллионов евро», – отметил Тороп.
Кроме того, строительство завода заняло бы больше времени, чем планировалось изначально, а имеющейся поддержки оказалось недостаточно для реализации проекта.

Завод клееных древесных изделий в Кохтла-Ярве

Компания Glued Wood Factory была основана британским бизнесменом Эндрю Патерсоном, чтобы построить в Кохтла-Ярве современный завод по производству клееной древесины, писал портал Tööstusuudised.
Строительство планировалось начать в 2025 году. Предполагалось, что на заводе будут работать около 70 человек, а производство будет использовать новейшие технологии. Необходимое сырье планировалось доставлять из Северной Финляндии и Швеции через порт Силламяэ.
Фонд справедливого перехода решил выделить на этот проект почти 13 млн евро, однако проект в итоге был отменен по инициативе самого инвестора. Общая сумма планировавшихся инвестиций сейчас неясна.
Примечательно, что там же Фонд субсидировал похожий проект практически на такую же сумму. Как писали «Деловые ведомости», на вторую половину 2026 года в Кохтла-Ярве намечено открытие высокотехнологичного завода по производству клееной древесины компании Layerwood Production. Фирма инвестировала в проект 16 млн евро, Фонд справедливого перехода – 13 миллионов.

Переработка пластика в Кохтла-Ярве

VKG Plastic, дочерняя компания Viru Keemia Grupp, планировала построить производство по пиролизу пластиковых отходов на территории бывшего завода Nitrofert в Кохтла-Ярве. Общие инвестиции в этот проект предполагались около 100 млн евро, из которых до 16,5 млн согласился выделить Фонд справедливого перехода.
VKG не отменил проект полностью, но поставил его на паузу на неопределенный срок, сообщал Äripäev.

В Эстонии ежегодно образуется около 100 000 тонн пластиковых отходов, из которых лишь четверть перерабатывается. Остальной пластик сжигается на Ируской электростанции или вывозится на свалки. То есть, сырья для завода могло оказаться недостаточно.
К тому же, VKG хотел внедрить технологию химической переработки, которая до сих пор не применялась в Эстонии. В этих условиях не было уверенности в окупаемости проекта.
Завод, который планировалось построить в Кохтла-Ярве, должен был состоять из двух частей: завода по сортировке и предварительной обработке пластиковых отходов, где производились бы пластиковые гранулы, и пиролизного завода по производству пиролизного масла. Пиролизное масло должно было стать сырьем для химической промышленности и других производителей пластика.
Две возможности получить софинансирование
Освободившиеся в Фонде справедливого перехода деньги перераспределят по двум мерам поддержки.
Как сообщает сайт EIS, c полудня 1 декабря вновь станет доступна поддержка малых и средних предприятий, инвестирующих в Ида-Вирумаа. Общая сумма возобновленной меры поддержи – 20 млн евро, до 3 млн на один проект. В первую очередь будут повторно рассмотрены проекты, на которые не хватило денег в предыдущем раунде распределения средств.
Одновременно открывается поддержка крупных инвестиций в промышленность (не менее полумиллиона евро на один проект).
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

