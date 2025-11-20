Назад 21.11.25, 07:00 В Фонде справедливого перехода освободились 44 миллиона Viru Keemia Grupp на прошлой неделе сообщил, что приостанавливает проект строительства завода по переработке пластика, на который Фонд справедливого перехода уже согласился выделить субсидию в 16,5 млн евро. Это четвертое крупное предприятие в этом году, которое отказалось от своих планов и от субсидии фонда.

Руины завода Nitrofert в Кохтла-Ярве, где VKG планировал построить завод по переработке пластика, но отложил этот проект.

Foto: Николай Андреев

Все отмененные или отложенные проекты планировалось реализовать в Йыхви или в Кохтла-Ярве, где в сумме должны были появиться благодаря им как минимум 160 новых рабочих мест.

Всего в Фонде справедливого перехода освободились более 44 миллионов евро. Благодаря этому у компаний, инвестирующих в Ида-Вирумаа, с декабря появится еще две возможности ходатайствовать о частичном финансировании своих проектов.

Демозавод «полезных жиров» из опилок

Компания ÄIO была основана в TalTech. Ее технология использует специальные дрожжи для того, чтобы превращать сахара, содержащиеся в опилках и сельскохозяйственных отходах, в пищевые жиры.

«На самом деле для работы завода не требуется столько сотрудников. Современные предприятия используют меньше рабочей силы. Это нивелировало эффект поддержки в размере 10 миллионов евро», – отметил Тороп.

Кроме того, строительство завода заняло бы больше времени, чем планировалось изначально, а имеющейся поддержки оказалось недостаточно для реализации проекта.

Завод клееных древесных изделий в Кохтла-Ярве

Компания Glued Wood Factory была основана британским бизнесменом Эндрю Патерсоном, чтобы построить в Кохтла-Ярве современный завод по производству клееной древесины, писал портал Tööstusuudised

Строительство планировалось начать в 2025 году. Предполагалось, что на заводе будут работать около 70 человек, а производство будет использовать новейшие технологии. Необходимое сырье планировалось доставлять из Северной Финляндии и Швеции через порт Силламяэ.

Фонд справедливого перехода решил выделить на этот проект почти 13 млн евро, однако проект в итоге был отменен по инициативе самого инвестора. Общая сумма планировавшихся инвестиций сейчас неясна.

Примечательно, что там же Фонд субсидировал похожий проект практически на такую же сумму. Как писали «Деловые ведомости» , на вторую половину 2026 года в Кохтла-Ярве намечено открытие высокотехнологичного завода по производству клееной древесины компании Layerwood Production. Фирма инвестировала в проект 16 млн евро, Фонд справедливого перехода – 13 миллионов.

Переработка пластика в Кохтла-Ярве

VKG Plastic, дочерняя компания Viru Keemia Grupp, планировала построить производство по пиролизу пластиковых отходов на территории бывшего завода Nitrofert в Кохтла-Ярве. Общие инвестиции в этот проект предполагались около 100 млн евро, из которых до 16,5 млн согласился выделить Фонд справедливого перехода.

VKG не отменил проект полностью, но поставил его на паузу на неопределенный срок, сообщал Äripäev

В Эстонии ежегодно образуется около 100 000 тонн пластиковых отходов, из которых лишь четверть перерабатывается. Остальной пластик сжигается на Ируской электростанции или вывозится на свалки. То есть, сырья для завода могло оказаться недостаточно.

К тому же, VKG хотел внедрить технологию химической переработки, которая до сих пор не применялась в Эстонии. В этих условиях не было уверенности в окупаемости проекта.

Завод, который планировалось построить в Кохтла-Ярве, должен был состоять из двух частей: завода по сортировке и предварительной обработке пластиковых отходов, где производились бы пластиковые гранулы, и пиролизного завода по производству пиролизного масла. Пиролизное масло должно было стать сырьем для химической промышленности и других производителей пластика.