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19 мая 2024 в 11:45









Дан зеленый свет. Евросоюз готов поддержать строительство завода VKG по переработке пластиковых отходов

Председатель правления VKG Ахти Асманн. Фото: Andras Kralla

По словам канцлера Министерства климата Кейта Касеметса, соглашение с Европейской комиссией достигнуто, и завод по переработке пластиковых отходов VKG получит финансирование из Фонда справедливого перехода, пишет Ärileht.

Как сообщало ранее «Северное побережье» , самое молодое дочернее предприятие Viru Keemia Group, VKG Plastic, хочет построить в Кохтла-Ярве завод по переработке пластиковых отходов. Производимое на этом заводе масло можно будет использовать для производства пластмассы.

Ожидается, что строительство завода будет завершено в 2026 году, в результате чего появится полсотни новых рабочих мест.

Если до сих пор финансирование завода находилось под вопросом, то теперь канцлер Министерства климата Кейт Касеметс сообщил, что страна достигла соглашения с Европейской комиссией. Деньги на поддержку завода VKG будут найдены из фонда поддержки Ида-Вирумаа, то есть Фонда справедливого перехода.

«Насколько велика будет эта сумма, я пока не могу комментировать», – сказал Касеметс, добавив, что решение о том, реализовывать инвестиции или нет, встанет за VKG.

По данным ERR , строительство завода Viru Keemia Group по переработке пластиковых отходов обойдется в 80 миллионов евро. При этом из Фонда справедливого перехода компания может рассчитывать лишь на сумму около 5 млн евро.

«Это ничего не меняет и не снижает ни одного риска, — комментировал ранее председатель правления VKG Ахти Асманн. – При внедрении новых технологий почти всегда так, что нужно что-то вложить помимо первоначальных инвестиций, и сегодня не знаешь, что и сколько. Риск – это то, что развитые страны берут на себя. Эстония этого не сделала. Мы все же считаем, что если мы этого не сделаем, то мы отстанем от других развитых индустриальных стран».

По мнению Асманна, для поддержки создания крупных компаний с высокой добавленной стоимостью, но с относительно небольшим количеством работников, Эстонии необходимо иметь собственный государственный фонд, который не зависел бы от условий, поставленных Европой.