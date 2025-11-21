Назад 21.11.25, 10:21 Северный порт Палдиски сменил владельца Северный порт Палдиски сменил владельца: новым собственником Paldiski Sadamate AS стал люксембургский фонд PNP Investment Management S.á.r.l., следует из данных Инфобанка Äripäev.

Иллюстративное, архивное фото.

Foto: Toomas Volmer /ETA/Filmiarhiiv

Люксембургский фонд приобрел компанию у прежнего долгосрочного владельца. Согласно Инфобанку, до сделки собственником Paldiski Sadamate AS значилась зарегистрированная на Нидерландских Антильских островах компания CNP Investment N.V.

В новый состав совета вошли Оливер-Герд Вальд, Харри Эрик Кивеля и Яанус Илуметс. Директором и членом правления продолжит работать Александр Ковалев.

Сделка была заключена 13 ноября и вступила в силу сразу после подписания. Новый совет приступил к работе немедленно, заявив о намерении активизировать деловую деятельность порта и сосредоточиться на его развитии.

Северный порт Палдиски с 2008 года функционирует в убыток. Сначала на плаву порт держался благодаря накачиванию кредитными деньгами из материнской офшорной компании CNP Investment N.V. и CNP Financing B.V., зарегистрированной Baltic Sea Bunkering OÜ, конечные собственники которой – Алексей Чулец, живущий в Эстонии, и его многолетний деловой партнер из России, но с гражданством Мальты, Сергей Пастерс, писали ранее «Деловые ведомости».

Российский партнер обвинил палдиского магната в выведении активов из крупного бизнеса

В июле 2025 года Äripäev писал , что между владельцами палдиского Северного порта разгорается серьезный конфликт – российский бизнес-партнер Сергей Пастерс обвиняет прозванного палдиским магнатом Алексея Чульца в сговоре с генеральным директором концерна и выведении активов из компании.

Конфликт между многолетними бизнес-партнерами начался в 2022 году – именно тогда вступило в силу эмбарго на поставки нефти из России и Беларуси.

Транзитному и портовому бизнесу Чульца-Пастерса санкции нанесли такой удар, что оборот принадлежащей концерну бункеровочной компании за год упал на 600 миллионов евро. Эта же компания находится под уголовным следствием в связи с нарушением санкций.