  • OMX Baltic0,47%292,78
  • OMX Riga0,42%926,85
  • OMX Tallinn−0,03%1 906,05
  • OMX Vilnius0,1%1 274,4
  • S&P 500−1,56%6 538,76
  • DOW 30−0,84%45 752,26
  • Nasdaq −2,15%22 078,05
  • FTSE 100−0,47%9 482,49
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%90,81
  • 21.11.25, 10:21

Северный порт Палдиски сменил владельца

Северный порт Палдиски сменил владельца: новым собственником Paldiski Sadamate AS стал люксембургский фонд PNP Investment Management S.á.r.l., следует из данных Инфобанка Äripäev.
Иллюстративное, архивное фото.
  • Иллюстративное, архивное фото.
  • Foto: Toomas Volmer /ETA/Filmiarhiiv
Люксембургский фонд приобрел компанию у прежнего долгосрочного владельца. Согласно Инфобанку, до сделки собственником Paldiski Sadamate AS значилась зарегистрированная на Нидерландских Антильских островах компания CNP Investment N.V.
В новый состав совета вошли Оливер-Герд Вальд, Харри Эрик Кивеля и Яанус Илуметс. Директором и членом правления продолжит работать Александр Ковалев.
Сделка была заключена 13 ноября и вступила в силу сразу после подписания. Новый совет приступил к работе немедленно, заявив о намерении активизировать деловую деятельность порта и сосредоточиться на его развитии.

Статья продолжается после рекламы

Северный порт Палдиски с 2008 года функционирует в убыток. Сначала на плаву порт держался благодаря накачиванию кредитными деньгами из материнской офшорной компании CNP Investment N.V. и CNP Financing B.V., зарегистрированной Baltic Sea Bunkering OÜ, конечные собственники которой – Алексей Чулец, живущий в Эстонии, и его многолетний деловой партнер из России, но с гражданством Мальты, Сергей Пастерс, писали ранее «Деловые ведомости».
Российский партнер обвинил палдиского магната в выведении активов из крупного бизнеса
В июле 2025 года Äripäev писал, что между владельцами палдиского Северного порта разгорается серьезный конфликт – российский бизнес-партнер Сергей Пастерс обвиняет прозванного палдиским магнатом Алексея Чульца в сговоре с генеральным директором концерна и выведении активов из компании.
Конфликт между многолетними бизнес-партнерами начался в 2022 году – именно тогда вступило в силу эмбарго на поставки нефти из России и Беларуси.
Транзитному и портовому бизнесу Чульца-Пастерса санкции нанесли такой удар, что оборот принадлежащей концерну бункеровочной компании за год упал на 600 миллионов евро. Эта же компания находится под уголовным следствием в связи с нарушением санкций.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

