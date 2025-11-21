Северный порт Палдиски сменил владельца: новым собственником Paldiski Sadamate AS стал люксембургский фонд PNP Investment Management S.á.r.l., следует из данных Инфобанка Äripäev.
- Иллюстративное, архивное фото.
- Foto: Toomas Volmer /ETA/Filmiarhiiv
Люксембургский фонд приобрел компанию у прежнего долгосрочного владельца. Согласно Инфобанку, до сделки собственником Paldiski Sadamate AS значилась зарегистрированная на Нидерландских Антильских островах компания CNP Investment N.V.
В новый состав совета вошли Оливер-Герд Вальд, Харри Эрик Кивеля и Яанус Илуметс. Директором и членом правления продолжит работать Александр Ковалев.
Сделка была заключена 13 ноября и вступила в силу сразу после подписания. Новый совет приступил к работе немедленно, заявив о намерении активизировать деловую деятельность порта и сосредоточиться на его развитии.
Статья продолжается после рекламы
Северный порт Палдиски с 2008 года функционирует в убыток. Сначала на плаву порт держался благодаря накачиванию кредитными деньгами из материнской офшорной компании CNP Investment N.V. и CNP Financing B.V., зарегистрированной Baltic Sea Bunkering OÜ, конечные собственники которой – Алексей Чулец, живущий в Эстонии, и его многолетний деловой партнер из России, но с гражданством Мальты, Сергей Пастерс, писали ранее «Деловые ведомости».
Российский партнер обвинил палдиского магната в выведении активов из крупного бизнеса
В июле 2025 года Äripäev писал
, что между владельцами палдиского Северного порта разгорается серьезный конфликт – российский бизнес-партнер Сергей Пастерс обвиняет прозванного палдиским магнатом Алексея Чульца в сговоре с генеральным директором концерна и выведении активов из компании.
Конфликт между многолетними бизнес-партнерами начался в 2022 году – именно тогда вступило в силу эмбарго на поставки нефти из России и Беларуси.
Транзитному и портовому бизнесу Чульца-Пастерса санкции нанесли такой удар, что оборот принадлежащей концерну бункеровочной компании за год упал на 600 миллионов евро. Эта же компания находится под уголовным следствием в связи с нарушением санкций.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Северный порт Палдиски стоит без грузов и денег. «Не представляю, кому его теперь можно продать», – признался членом правления Tallinna Sadam Маргус Вихман во время инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!». Хотя в прошлом потенциальные покупатели были, но их смутили связи с Россией.
Между владельцами палдиского Северного порта разгорается серьезный конфликт — российский бизнес-партнер Сергей Пастерс обвиняет прозванного палдиским магнатом Алексея Чульца в сговоре с генеральным директором концерна и выведении активов из компании.
Компания по продаже топлива бизнесмена из Палдиски Алексея Чульца NT Bunkering, пострадавшая от санкций и находящаяся под уголовным расследованием, пережила резкое падение оборота. Согласно прошлогоднему отчету компании, было потеряно более 600 млн евро.
«Нет работы», – констатирует управляющий группы компаний Алексея Чульца, в которую входит Saurix Petroleum, Алексей Мюрисеп. Под сокращения попали в основном водители грузовиков, доставляющих топливо в порт.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.