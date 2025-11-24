E-Piim нашел нового руководителя для завода в Пайде

Анти Орав последние три года занимался ускорением развития компаний.
Foto: Raul Mee
Анти Орав вступил в должность 20 ноября. Накануне, 19 ноября, с поста руководителя ушел Яанус Муракас, который был связан с деятельностью E-Piim на протяжении десятилетий – он возглавлял как сырное, так и молочное производство.
Отношения между акционерами сыроварни в Пайде настолько обострились, что ключевой голландский инвестор выставил ультиматум: либо E-Piim выкупает их долю почти за 30 млн, либо они сами получают контрольный пакет за 1 евро.
E-Piim Tootmine в 2024 году удвоила выручку до 152 млн евро, а средняя зарплата сотрудников выросла почти наполовину. Однако с нидерландским партнером, участвовавшим в строительстве завода в Пайде, компания спорит в арбитраже из-за миллионов.
