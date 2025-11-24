Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,21%292,73
  • OMX Riga−0,02%925,11
  • OMX Tallinn−0,01%1 905,98
  • OMX Vilnius0,06%1 275,28
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,08%9 547,49
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%90,47
  • OMX Baltic0,21%292,73
  • OMX Riga−0,02%925,11
  • OMX Tallinn−0,01%1 905,98
  • OMX Vilnius0,06%1 275,28
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,08%9 547,49
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%90,47
  • 24.11.25, 10:15

E-Piim нашел нового руководителя для завода в Пайде

Анти Орав был назначен исполнительным директором крупнейшего производителя сыра в Эстонии E-Piim Tootmine на следующий день после ухода предыдущего руководителя.
Анти Орав последние три года занимался ускорением развития компаний.
  • Анти Орав последние три года занимался ускорением развития компаний.
  • Foto: Raul Mee
Анти Орав вступил в должность 20 ноября. Накануне, 19 ноября, с поста руководителя ушел Яанус Муракас, который был связан с деятельностью E-Piim на протяжении десятилетий – он возглавлял как сырное, так и молочное производство.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.11.25, 17:57
Промышленник о финансовых проблемах E-Piim: «Типичная ситуация перед банкротством»
Основной владелец одного из крупнейших производителей продуктов питания в Эстонии (Maag Group) не верит, что какой-либо инвестор придёт и вложит кучу денег в испытывающую трудности фабрику E-Piim.
Новости
  • 03.11.25, 08:29
Отношения E-Piim с инвестором испортились: голландцы сделали жесткое предложение
Отношения между акционерами сыроварни в Пайде настолько обострились, что ключевой голландский инвестор выставил ультиматум: либо E-Piim выкупает их долю почти за 30 млн, либо они сами получают контрольный пакет за 1 евро.
Новости
  • 11.08.25, 17:56
E-Piim спорит с нидерландским партнером из-за миллионов. «Очень досадно»
E-Piim Tootmine в 2024 году удвоила выручку до 152 млн евро, а средняя зарплата сотрудников выросла почти наполовину. Однако с нидерландским партнером, участвовавшим в строительстве завода в Пайде, компания спорит в арбитраже из-за миллионов.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
2
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
3
Новости
  • 22.11.25, 13:14
Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов
4
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
5
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца
6
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек

Последние новости

Новости
  • 24.11.25, 13:44
Монополии конец? Страхование ответственности врачей в Эстонии начнет предлагать крупный игрок
Новости
  • 24.11.25, 12:43
Николай Дегтяренко вступил в партию «Правые»
Mнения
  • 24.11.25, 12:34
Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу
Новости
  • 24.11.25, 12:13
Глава Nordecon – эстонским предпринимателям: когда пушки в Украине замолчат, ехать будет уже поздно
Биржа
  • 24.11.25, 11:59
LHV и Tallink прозвонят в колокол на бирже Nasdaq в Нью-Йорке
Биржа
  • 24.11.25, 11:04
Облигации Hepsor были значительно переподписаны
Биржа
  • 24.11.25, 10:43
Латвийская Indexo привлекает 7,5 млн евро для покупки акций DelfinGroup
Новости
  • 24.11.25, 10:15
E-Piim нашел нового руководителя для завода в Пайде

Сейчас в фокусе

Анн Меттлер
Новости
  • 23.11.25, 15:17
Чиновница, работавшая с Биллом Гейтсом: в энергетических вопросах Европе стоит поучиться у Китая
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
BBC раскрыла преступную схему, которая распространяется как в Великобритании, так и в континентальной Европе.
Новости
  • 22.11.25, 13:14
Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов
Я не хочу говорить, что мы никогда не будем привлекать инвесторов, сказал основатель Icosagen и обладатель звания «Промышленник года» по версии Äripäev Март Устав.
Новости
  • 23.11.25, 13:27
Промышленник года Март Устав: Эстония должна дать молодым людям причину остаться здесь
Сийм Каллас.
Новости
  • 23.11.25, 11:23
Сийм Каллас: Трамп действует в интересах Москвы
Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Неправильно ты, дядя Илон, деньги тратишь!
Биржа
  • 22.11.25, 10:24
Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском
Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025