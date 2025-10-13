Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,37%293,64
  • OMX Riga−0,09%910,49
  • OMX Tallinn−0,34%1 929,33
  • OMX Vilnius0,03%1 262,41
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 1000,03%9 429,83
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,53
  13.10.25, 11:36

Медианная зарплата врачей превысила 5000 евро

По данным за март 2025 года, медианная зарплата врачей (вместе с дополнительными выплатами) составила 5115 евро, увеличившись на 12% по сравнению с мартом 2024 года, сообщил Институт развития здоровья.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
У медсестер и акушерок медианная зарплата достигла 2688 евро, также увеличившись за год на 12%, а у санитаров – 1701 евро (+6% за год), передает rus.err.ee.
Средняя почасовая брутто-зарплата врачей составила 31,01 евро, медсестер и акушерок – 15,66 евро, а санитаров – 9,79 евро.
Согласно коллективному договору, в марте 2025 года минимальная почасовая зарплата врачей составляла 19,67 евро, врачей-специалистов – 21,40 евро, медсестер и опорных специалистов в сфере здравоохранения – 12 евро и санитаров – 7,60 евро. В среднем эти ставки увеличились за год на 10%.

