Назад 13.10.25, 11:36 Медианная зарплата врачей превысила 5000 евро По данным за март 2025 года, медианная зарплата врачей (вместе с дополнительными выплатами) составила 5115 евро, увеличившись на 12% по сравнению с мартом 2024 года, сообщил Институт развития здоровья.

Иллюстративное фото.

Foto: Andras Kralla

У медсестер и акушерок медианная зарплата достигла 2688 евро, также увеличившись за год на 12%, а у санитаров – 1701 евро (+6% за год), передает rus.err.ee.

Средняя почасовая брутто-зарплата врачей составила 31,01 евро, медсестер и акушерок – 15,66 евро, а санитаров – 9,79 евро.

Согласно коллективному договору, в марте 2025 года минимальная почасовая зарплата врачей составляла 19,67 евро, врачей-специалистов – 21,40 евро, медсестер и опорных специалистов в сфере здравоохранения – 12 евро и санитаров – 7,60 евро. В среднем эти ставки увеличились за год на 10%.