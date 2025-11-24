Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,27%292,23
  • OMX Riga−0,03%923,92
  • OMX Tallinn−0,18%1 902,7
  • OMX Vilnius−0,29%1 274,86
  • S&P 5001,55%6 705,12
  • DOW 300,44%46 448,27
  • Nasdaq 2,69%22 872,01
  • FTSE 100−0,05%9 534,91
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,46
  24.11.25, 16:54

Tallinna Sadam активно инвестирует: в Палдиски появится причал стоимостью 70 млн евро

У Tallinna Sadam в работе два крупных инвестиционных проекта. В следующем году в Палдиски появится новый причал, а в промышленном парке Мууга строится «зеленый» LNG-терминал, рассказал председатель правления компании Валдо Калм.
Председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм отметил, что госкомпания ежегодно инвестирует до 30 млн евро в обновление и обслуживание существующих причалов.
  • Председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм отметил, что госкомпания ежегодно инвестирует до 30 млн евро в обновление и обслуживание существующих причалов.
  • Foto: Liis Treimann
Калм объяснил, что в Палдиски строится многофункциональный причал с тыльной территорией площадью десять гектаров. Стоимость проекта составляет 70 млн евро, и большая часть средств будет израсходована уже в этом году, отметил он. Цель – завершить причал к будущему лету.
