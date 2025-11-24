Назад 24.11.25, 16:54 Tallinna Sadam активно инвестирует: в Палдиски появится причал стоимостью 70 млн евро У Tallinna Sadam в работе два крупных инвестиционных проекта. В следующем году в Палдиски появится новый причал, а в промышленном парке Мууга строится «зеленый» LNG-терминал, рассказал председатель правления компании Валдо Калм.

Председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм отметил, что госкомпания ежегодно инвестирует до 30 млн евро в обновление и обслуживание существующих причалов.

Foto: Liis Treimann

Калм объяснил, что в Палдиски строится многофункциональный причал с тыльной территорией площадью десять гектаров. Стоимость проекта составляет 70 млн евро, и большая часть средств будет израсходована уже в этом году, отметил он. Цель – завершить причал к будущему лету.