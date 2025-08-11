Назад 11.08.25, 11:46 Прибыль Tallinna Sadam во втором квартале снизилась По итогам полугодия выручка Tallinna Sadam снизилась на 2,9% по сравнению с прошлым годом, при этом прибыль выросла на 11%.

Хотя количество поездок сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, доходы от пассажирских сборов увеличились на 2,3%.

Foto: Liis Treimann

Tallinna Sadam сообщила бирже, что ее выручка во втором квартале этого года составила 29,5 млн евро – это на 6,8% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании во втором квартале снизилась на 15,2% по сравнению с прошлым годом до 3,5 млн евро. Всего за шесть месяцев предприятие получило 10,3 млн евро чистой прибыли, что на 10,7% больше, чем в прошлом году.