Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,31%296,78
  • OMX Riga0,05%916,33
  • OMX Tallinn0,2%2 042,27
  • OMX Vilnius0,25%1 207,82
  • S&P 5000,78%6 389,45
  • DOW 300,47%44 175,61
  • Nasdaq 0,98%21 450,02
  • FTSE 1000,28%9 121,38
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,91
  • OMX Baltic0,31%296,78
  • OMX Riga0,05%916,33
  • OMX Tallinn0,2%2 042,27
  • OMX Vilnius0,25%1 207,82
  • S&P 5000,78%6 389,45
  • DOW 300,47%44 175,61
  • Nasdaq 0,98%21 450,02
  • FTSE 1000,28%9 121,38
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,91
  • 11.08.25, 11:46

Прибыль Tallinna Sadam во втором квартале снизилась

По итогам полугодия выручка Tallinna Sadam снизилась на 2,9% по сравнению с прошлым годом, при этом прибыль выросла на 11%.
Хотя количество поездок сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, доходы от пассажирских сборов увеличились на 2,3%.
  • Хотя количество поездок сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, доходы от пассажирских сборов увеличились на 2,3%.
  • Foto: Liis Treimann
Tallinna Sadam сообщила бирже, что ее выручка во втором квартале этого года составила 29,5 млн евро – это на 6,8% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании во втором квартале снизилась на 15,2% по сравнению с прошлым годом до 3,5 млн евро. Всего за шесть месяцев предприятие получило 10,3 млн евро чистой прибыли, что на 10,7% больше, чем в прошлом году.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.07.25, 11:30
Охотник за топ-менеджерами: в госкомпаниях зарплаты уступают частным
Работа в государственных компаниях по-прежнему считается престижной, однако топ-менеджеров могут отпугивать специальные проверки и давление со стороны общественности, отметила партнер консультационного агентства по подбору персонала Fontes Эва Лелумеэс.
ТОП
  • 23.07.25, 08:27
ТОП зарплат руководителей госкомпаний: половина получает больше 10 000 евро в месяц, наверху биржевые фирмы
Из руководителей госкомпаний, больше всего в прошлом году заработали руководители Enefit Green и Tallinna Sadam, а также руководители энергетических и сетевых компаний.
Биржа
  • 30.06.25, 14:12
Пенсионный фонд LHV продал почти половину своей доли в Tallinna Sadam
В течение июня пенсионный фонд LHV L сократил долю Tallinna Sadam в своем портфеле почти на миллион акций.
Новости
  • 22.06.25, 13:15
Rail Baltic Estonia подписала договор на проектирование соединения порта Мууга с трассой Rail Baltica
Rail Baltic Estonia заключила с эстонской компанией AllSpark OÜ договор на проектирование соединения порта Мууга с будущей трассой Rail Baltica. Сумма контракта составляет около 2,9 миллиона евро, к которой добавляется налог с оборота.
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Самые читаемые

1
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
2
Новости
  • 08.08.25, 15:28
Эстонский стартап привлек миллионы и выходит на европейский рынок. «В Польше – бурный рост»
3
Интервью
  • 10.08.25, 13:07
«Мир сейчас вверх дном»: Хейти Хяэль ждет от государства гарантий
4
Эпицентр
  • 10.08.25, 10:00
В эстонской киноиндустрии не хватает ни денег, ни работы: не помог даже Кристофер Нолан
5
Новости
  • 07.08.25, 19:20
Касса здоровья платит за аренду больше, но при этом экономит
6
Новости
  • 10.08.25, 11:00
Автор петиции о снижении НСО на продукты питания: я не дам теме утихнуть

Последние новости

Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Новости
  • 11.08.25, 12:54
Estonian Cell сокращает четверть штата
Биржа
  • 11.08.25, 11:46
Прибыль Tallinna Sadam во втором квартале снизилась
Биржа
  • 11.08.25, 11:42
Компания Eleving показала рекордные результаты за полугодие
Новости
  • 11.08.25, 10:40
Каллас созывает внеочередную встречу министров иностранных дел Европы
Новости
  • 11.08.25, 09:54
Рост экспорта и импорта замедлился
Новости
  • 11.08.25, 07:36
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 11.08.25, 06:00
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»

Сейчас в фокусе

«Человеку ведь должно быть интересно в жизни», – считает крупный предприниматель Хейти Хяэль, который, среди прочего, в прошлом году отправился в полное адреналина морское путешествие по Красному морю, ставшему известным из-за атак хуситов.
Интервью
  • 10.08.25, 13:07
«Мир сейчас вверх дном»: Хейти Хяэль ждет от государства гарантий
После того как Лаагна теэ прославилась благодаря фильму Кристофера Нолана «Довод», в Эстонию начали приходить крупные международные кинопроекты. Однако теперь этот поток иссяк.
Эпицентр
  • 10.08.25, 10:00
В эстонской киноиндустрии не хватает ни денег, ни работы: не помог даже Кристофер Нолан
Ирене Аннус.
Mнения
  • 09.08.25, 14:15
Ирене Аннус: кампания «Назад в офис» опасна
Äripäev запечатлел первый рабочий день Райна Лаане в тогдашней Больничной кассе в 2017 году.
Эпицентр
  • 08.08.25, 18:25
«Не будьте помешаны на контроле!» Любимый в IT-секторе руководитель уходит из Кассы здоровья с ярлыком «враг налогоплательщиков»
После объявления о пошлинах фьючерсы на золото в Нью-Йорке подорожали до рекордных уровней.
Биржа
  • 09.08.25, 09:53
Пошлины на золотые слитки всколыхнули мировой рынок драгметаллов
Яна Гузанова не исключает сотрудничества с политическими партиями Эстонии.
Новости
  • 10.08.25, 11:00
Автор петиции о снижении НСО на продукты питания: я не дам теме утихнуть
Самой крупной и известной достопримечательностью квартала Хольми в Тарту является здание Atlantis, расположенное на берегу Эмайыги рядом с мостом Каарсильд.
Новости
  • 09.08.25, 12:13
Луч надежды: будущее лакомого земельного участка в Тарту проясняется
Главный архитектор Тарту: мы нашли компромисс с владельцами Atlantis
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025