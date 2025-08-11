Прибыль Tallinna Sadam во втором квартале снизилась

Хотя количество поездок сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, доходы от пассажирских сборов увеличились на 2,3%.
Foto: Liis Treimann
Tallinna Sadam сообщила бирже, что ее выручка во втором квартале этого года составила 29,5 млн евро – это на 6,8% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании во втором квартале снизилась на 15,2% по сравнению с прошлым годом до 3,5 млн евро. Всего за шесть месяцев предприятие получило 10,3 млн евро чистой прибыли, что на 10,7% больше, чем в прошлом году.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Работа в государственных компаниях по-прежнему считается престижной, однако топ-менеджеров могут отпугивать специальные проверки и давление со стороны общественности, отметила партнер консультационного агентства по подбору персонала Fontes Эва Лелумеэс.
Rail Baltic Estonia заключила с эстонской компанией AllSpark OÜ договор на проектирование соединения порта Мууга с будущей трассой Rail Baltica. Сумма контракта составляет около 2,9 миллиона евро, к которой добавляется налог с оборота.