Чистая прибыль Tallinna Sadam в третьем квартале выросла более чем на 50%

«По нашей оценке, в третьем квартале мы достигли сильных результатов. Рост продолжился как по объемам, так и по доходам в пассажирском и грузовом портах», – прокомментировал результаты председатель правления Валдо Калм.
Foto: Liis Treimann
В третьем квартале выручка Tallinna Sadam составила 32 млн евро, что на 1,5% больше, чем годом ранее. За девять месяцев выручка порта достигла 90 млн евро, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году.
