  • OMX Baltic−0,04%292,14
  • OMX Riga−0,29%914,3
  • OMX Tallinn−0,07%1 907,41
  • OMX Vilnius0,31%1 267,29
  • S&P 5000,13%6 728,8
  • DOW 300,16%46 987,1
  • Nasdaq −0,21%23 004,54
  • FTSE 1001,01%9 780,81
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • 10.11.25, 11:16

Чистая прибыль Tallinna Sadam в третьем квартале выросла более чем на 50%

В третьем квартале Tallinna Sadam увеличила как выручку, так и прибыль. Чистая прибыль в годовом сравнении выросла более чем на 50%.
«По нашей оценке, в третьем квартале мы достигли сильных результатов. Рост продолжился как по объемам, так и по доходам в пассажирском и грузовом портах», – прокомментировал результаты председатель правления Валдо Калм.
  «По нашей оценке, в третьем квартале мы достигли сильных результатов. Рост продолжился как по объемам, так и по доходам в пассажирском и грузовом портах», – прокомментировал результаты председатель правления Валдо Калм.
  • Foto: Liis Treimann
В третьем квартале выручка Tallinna Sadam составила 32 млн евро, что на 1,5% больше, чем годом ранее. За девять месяцев выручка порта достигла 90 млн евро, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году.
