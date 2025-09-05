Тень дела Tallinna Sadam: в процессе по Danske требуют отстранить очередного народного заседателя
В судебном процессе по делу о выводе денег через Danske Bank адвокаты требуют отстранения очередного народного заседателя. Если ходатайство будет удовлетворено, возникнет риск, что процесс начнется заново, как это произошло в деле Tallinna Sadam.
Обвиняемые по уголовному делу Danske на первом заседании. В данный момент показания дает Евгений Агневщиков (в жилете), следующим должен выступить один из ключевых фигурантов процесса Эрик Лидметс (в очках).
Foto: Andras Kralla
Председатель Харьюского уездного суда счел обоснованным ходатайство прокуратуры об отводе народного заседателя Аарне Саара от рассмотрения уголовного дела Danske, так как ему самому предъявлено обвинение.
