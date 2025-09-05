Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 500−0,57%6 465,28
  • DOW 30−0,69%45 304,84
  • Nasdaq −0,39%21 622,44
  • FTSE 100−0,08%9 209,3
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,39
  • 05.09.25, 15:03

Тень дела Tallinna Sadam: в процессе по Danske требуют отстранить очередного народного заседателя

В судебном процессе по делу о выводе денег через Danske Bank адвокаты требуют отстранения очередного народного заседателя. Если ходатайство будет удовлетворено, возникнет риск, что процесс начнется заново, как это произошло в деле Tallinna Sadam.
Обвиняемые по уголовному делу Danske на первом заседании. В данный момент показания дает Евгений Агневщиков (в жилете), следующим должен выступить один из ключевых фигурантов процесса Эрик Лидметс (в очках).
  • Обвиняемые по уголовному делу Danske на первом заседании. В данный момент показания дает Евгений Агневщиков (в жилете), следующим должен выступить один из ключевых фигурантов процесса Эрик Лидметс (в очках).
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

На главную

Деловые ведомости

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025