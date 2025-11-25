Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,32%292,08
  • OMX Riga0,23%926,35
  • OMX Tallinn−0,06%1 904,97
  • OMX Vilnius−0,46%1 272,71
  • S&P 5001,55%6 705,12
  • DOW 300,44%46 448,27
  • Nasdaq 2,69%22 872,01
  • FTSE 1000,02%9 536,53
  • Nikkei 2250,07%48 659,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,83
  • 25.11.25, 10:25

Elering получила предписание за неправомерные ограничения

Департамент конкуренции вынес предписание госкомпании Elering, установив, что предприятие неправомерно ограничивало использование на рынке электроэнергии инструментов хеджирования в форме долгосрочных прав на передачу электроэнергии.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Хеджирование представляет собой стратегию управления рисками, позволяющую участникам рынка защититься от ценовых колебаний. В данном случае речь идет о долгосрочных правах на передачу электроэнергии, которые помогают снизить риски, возникающие из-за разницы цен между Эстонией и Латвией, передает rus.err.ee.
Департамент конкуренции отмечает, что ранее уже обращал внимание Elering на неправомерность ограничений, однако компания продолжила придерживаться той же практики, ссылаясь на необходимость поддержания нормального состояния энергосистемы.
Elering дана неделя на выполнение предписания и приведение своей деятельности в соответствие с требованиями ЕС.

