Назад 25.11.25, 10:25 Elering получила предписание за неправомерные ограничения Департамент конкуренции вынес предписание госкомпании Elering, установив, что предприятие неправомерно ограничивало использование на рынке электроэнергии инструментов хеджирования в форме долгосрочных прав на передачу электроэнергии.

Хеджирование представляет собой стратегию управления рисками, позволяющую участникам рынка защититься от ценовых колебаний. В данном случае речь идет о долгосрочных правах на передачу электроэнергии, которые помогают снизить риски, возникающие из-за разницы цен между Эстонией и Латвией, передает rus.err.ee.

Департамент конкуренции отмечает, что ранее уже обращал внимание Elering на неправомерность ограничений, однако компания продолжила придерживаться той же практики, ссылаясь на необходимость поддержания нормального состояния энергосистемы.

Elering дана неделя на выполнение предписания и приведение своей деятельности в соответствие с требованиями ЕС.