  • OMX Baltic−0,12%291,01
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,38%1 905,45
  • OMX Vilnius0,11%1 273,4
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−0,16%9 683,32
  • Nikkei 225−0,1%50 323,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,28
  17.11.25, 11:35

В Ида-Вирумаа и Тарту появятся две электростанции

Компания централизованного теплоснабжения Gren, успешно показавшая себя в тендере Elering на закупку частотных резервов, строит две резервные электростанции мощностью 30 мегаватт в Тарту и Ахтме.
Марго Кюлаотс отметил, что управление когенерационными станциями дало компании обширный опыт.
  • Марго Кюлаотс отметил, что управление когенерационными станциями дало компании обширный опыт.
  • Foto: Raul Mee
Основная задача станций – предоставление услуги частотного резерва. Обе будут работать на природном газе, но, как отметили в компании, с расчетом на возможность дальнейшего перехода на биометан.
