В Ида-Вирумаа и Тарту появятся две электростанции

Город Кохтла-Ярве строился вокруг сланцевых шахт и предприятий, поэтому он состоит из пяти отдельных районов, разбросанных по территории, поделенной между несколькими волостями. Центральное отопление в самых больших районах зависит от сланца – так же, как в Кивиыли, но совсем не так, как в Нарве.