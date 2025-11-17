В Ида-Вирумаа и Тарту появятся две электростанции

Город Кохтла-Ярве строился вокруг сланцевых шахт и предприятий, поэтому он состоит из пяти отдельных районов, разбросанных по территории, поделенной между несколькими волостями. Центральное отопление в самых больших районах зависит от сланца – так же, как в Кивиыли, но совсем не так, как в Нарве.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.