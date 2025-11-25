Генеральный секретарь партии «Отечество» Андрес Метсоя на пресс-конференции заявил, что у него было несколько часов на ознакомление с подозрением, и он может подтвердить, что «Отечество» не делала никаких скрытых заказов и не получала их. «Финансовая отчетность партии в порядке, источники средств прозрачны. Этим мы однозначно отвергаем предъявленное подозрение», – сказал Метсоя.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Уголовное подозрение в отношении партии «Отечество» связано с тем, что Парвел Пруунсильд и Тынис Пальтс привлекли различные юридические и частные лица к осуществлению запрещенных пожертвований в пользу партии. По данным прокуратуры, общая сумма таких пожертвований составляет около 330 000 евро.
Представителей партии «Отечество» вызвали на допрос в здание Центральной криминальной полиции. Прокуратура расследует подозрения в незаконных пожертвованиях: давать показания уже ходили политики Хелир-Вальдор Сеэдер и Прийт Сибул, на следующей неделе наступит очередь Парвела Пруунсильда.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.