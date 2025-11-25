Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,09%292,51
  • OMX Riga0,05%924,36
  • OMX Tallinn0,75%1 916,88
  • OMX Vilnius−0,13%1 273,15
  • S&P 5000,91%6 765,88
  • DOW 301,43%47 112,45
  • Nasdaq 0,67%23 025,59
  • FTSE 1000,78%9 609,53
  • Nikkei 2250,07%48 659,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,26
  • OMX Baltic0,09%292,51
  • OMX Riga0,05%924,36
  • OMX Tallinn0,75%1 916,88
  • OMX Vilnius−0,13%1 273,15
  • S&P 5000,91%6 765,88
  • DOW 301,43%47 112,45
  • Nasdaq 0,67%23 025,59
  • FTSE 1000,78%9 609,53
  • Nikkei 2250,07%48 659,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,26
  • 25.11.25, 19:03

Партия «Отечество» обнародовала предъявленное ей уголовное подозрение

Партия «Отечество» безоговорочно отвергла выдвинутое против нее уголовное подозрение и передала СМИ полный текст обвинения.
Пресс-конференция партии «Отечество».
  • Пресс-конференция партии «Отечество».
  • Foto: Liis Treimann
Генеральный секретарь партии «Отечество» Андрес Метсоя на пресс-конференции заявил, что у него было несколько часов на ознакомление с подозрением, и он может подтвердить, что «Отечество» не делала никаких скрытых заказов и не получала их. «Финансовая отчетность партии в порядке, источники средств прозрачны. Этим мы однозначно отвергаем предъявленное подозрение», – сказал Метсоя.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 25.11.25, 15:05
«Отечество» под подозрением: размер запрещенного пожертвования составляет около 330 000 евро
Генеральный секретарь «Отечества» Андрес Метсоя сегодня дал показания по уголовному расследованию в отношении партии, а также получил уведомление о выдвинутом против «Отечества» уголовном подозрении.
Новости
  • 25.11.25, 16:08
Прокуратура: Пруунсильд и Пальтс привлекли незаконные пожертвования на сумму 330 000 евро
Уголовное подозрение в отношении партии «Отечество» связано с тем, что Парвел Пруунсильд и Тынис Пальтс привлекли различные юридические и частные лица к осуществлению запрещенных пожертвований в пользу партии. По данным прокуратуры, общая сумма таких пожертвований составляет около 330 000 евро.
Новости
  • 25.11.25, 11:41
Уголовное дело «Отечества»: бывшего мэра Таллинна и Парвела Пруунсильда подозревают в незаконном пожертвовании
Члену партии «Отечество» и бывшему мэру Таллинна Тынису Пальтсу, а также крупному спонсору «Отечества» Парвелу Пруунсильду предъявлены подозрения в совершении запрещенного пожертвования.
Новости
  • 21.11.25, 17:29
Уголовное дело «Отечества»: Пруунсильд вызван на дачу показаний
Представителей партии «Отечество» вызвали на допрос в здание Центральной криминальной полиции. Прокуратура расследует подозрения в незаконных пожертвованиях: давать показания уже ходили политики Хелир-Вальдор Сеэдер и Прийт Сибул, на следующей неделе наступит очередь Парвела Пруунсильда.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
2
Эпицентр
  • 24.11.25, 08:49
Неприглядная изнанка гламурного бизнеса: фирмы известного бизнесмена задолжали государству сотни тысяч
Трудовые споры, ссора с партнером и проигранный Налоговому департаменту суд
3
Интервью
  • 24.11.25, 06:00
Пробившаяся из ассистентов в топ-менеджеры Кристина Мустонен: «Я пыталась быть не такой красивой»
Новая статья в серии “Женщины на вершине”
4
Mнения
  • 24.11.25, 12:34
Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу
5
Новости
  • 24.11.25, 12:13
Глава Nordecon – эстонским предпринимателям: когда пушки в Украине замолчат, ехать будет уже поздно
6
Новости
  • 24.11.25, 15:00
BLRT инвестирует десятки миллионов, но сталкивается с дефицитом кадров

Последние новости

Новости
  • 25.11.25, 19:21
Теперь и Bolt. Технология китайских автономных автомобилей прорывается в Европу
Новости
  • 25.11.25, 19:03
Партия «Отечество» обнародовала предъявленное ей уголовное подозрение
Урмас Рейнсалу: мы полностью отвергаем выдвинутое подозрение
Новости
  • 25.11.25, 16:58
СМИ: из мирного плана Трампа исключили пункты о численности ВСУ и амнистии сторон
Новости
  • 25.11.25, 16:46
Четыре миллиона от дочки «Лукойла» поступили эстонскому производителю домов. «Это коммерческая тайна»
Новости
  • 25.11.25, 16:31
Руководство медицинской компании выкупило долю иностранных инвесторов
Новости
  • 25.11.25, 16:08
Прокуратура: Пруунсильд и Пальтс привлекли незаконные пожертвования на сумму 330 000 евро
Новости
  • 25.11.25, 15:05
«Отечество» под подозрением: размер запрещенного пожертвования составляет около 330 000 евро
Новости
  • 25.11.25, 14:52
Подавший в суд на Bolt иностранный партнер проиграл дело

Сейчас в фокусе

Стен-Эрик Янтсон владеет в центре Таллинна несколькими рестлоранами. большинство из них погрязли в налоговых долгах.
Эпицентр
  • 24.11.25, 08:49
Неприглядная изнанка гламурного бизнеса: фирмы известного бизнесмена задолжали государству сотни тысяч
Трудовые споры, ссора с партнером и проигранный Налоговому департаменту суд
Исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен пробилась на вершину благодаря жесткой ориентации на результат.
Интервью
  • 24.11.25, 06:00
Пробившаяся из ассистентов в топ-менеджеры Кристина Мустонен: «Я пыталась быть не такой красивой»
Новая статья в серии “Женщины на вершине”
Дональд Трамп не сможет оставаться на посту президента после 2028 года, тогда как Дж. Д. Вэнс (справа) теоретически может оставаться в администрации вплоть до 2036-го.
Mнения
  • 24.11.25, 12:34
Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу
Советник правления BLRT Grupp рассказал в программе «Tööstusuudised eetris», что главная проблема судостроительного гиганта – рабочая сила, а вторая – стоимость электроэнергии.
Новости
  • 24.11.25, 15:00
BLRT инвестирует десятки миллионов, но сталкивается с дефицитом кадров
Председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду отметил, что рост конкуренции в системе страхования ответственности врачей в Эстонии всячески приветствуется.
Новости
  • 24.11.25, 13:44
Монополии конец? Страхование ответственности врачей в Эстонии начнет предлагать крупный игрок
Анн Меттлер
Новости
  • 23.11.25, 15:17
Чиновница, работавшая с Биллом Гейтсом: в энергетических вопросах Европе стоит поучиться у Китая
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 24.11.25, 14:22
Сокращающий персонал люксовый бизнес: поток состоятельных зарубежных клиентов еще впереди
Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025