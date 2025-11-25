Назад 25.11.25, 19:03 Партия «Отечество» обнародовала предъявленное ей уголовное подозрение Партия «Отечество» безоговорочно отвергла выдвинутое против нее уголовное подозрение и передала СМИ полный текст обвинения.

Пресс-конференция партии «Отечество».

Foto: Liis Treimann

Генеральный секретарь партии «Отечество» Андрес Метсоя на пресс-конференции заявил, что у него было несколько часов на ознакомление с подозрением, и он может подтвердить, что «Отечество» не делала никаких скрытых заказов и не получала их. «Финансовая отчетность партии в порядке, источники средств прозрачны. Этим мы однозначно отвергаем предъявленное подозрение», – сказал Метсоя.