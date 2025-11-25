Назад 25.11.25, 16:58 СМИ: из мирного плана Трампа исключили пункты о численности ВСУ и амнистии сторон Из пересмотренного плана мирного урегулирования российско-украинской войны исключили пункты о сокращении численности ВСУ, а также о полной амнистии сторон за их действия во время конфликта, сообщает телеканал ABC News.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Shutterstock

Изначально мирный план, разработанный администрацией Дональда Трампа, состоял из 28 пунктов. После переговоров украинской и американской делегаций в Женеве план сократили до 19 пунктов, передает «Медуза»

Как писало агентство Bloomberg, в новой версии плана также не упоминается пункт о выделении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов на программы по восстановлению Украины и получении США 50% прибыли от этой операции.

По данным источников Politico, в сокращенном документе отсутствуют пункт о принадлежности Донбасса и другие территориальные вопросы. Предполагается, что их лично обсудят президенты США и Украины.

По информации издания Axios, мирный план из 28 пунктов подготовили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Украинская сторона в работе над документом участия не принимала. План, в частности, предполагает переход всего Донбасса под контроль России, сокращение численности ВСУ и отказ Украины от вступления в НАТО.

После переговоров делегаций США и Украины, прошедших в Женеве 23 ноября, стало известно, что мирный план сократили до 19 пунктов. По данным СМИ, стороны согласовали большинство положений плана, но самые сложные, такие как территориальные вопросы и будущие отношения Украины и НАТО, делегации оставили для обсуждения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским лично.

В то же время, по информации CBS News, 24-25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл приехал в Абу-Даби, где проводит встречи с представителями России по обсуждению мирного соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мирный план Трампа единственным «субстантивным» документом, который может стать основой для переговоров о прекращении войны в Украине.