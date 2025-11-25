Назад 25.11.25, 09:38 Эксперт: инвесторов больше не интересуют микроквартиры Золотой век микроквартир, вышедших несколько лет назад на рынок недвижимости, закончен, уверен член правления компании по недвижимости City Property Свен Абрамс.

Микроквартира в Пярну, фото иллюстративное.

Foto: Pressifoto

Бум микроквартир, то есть жилья площадью до 20 квадратных метров, по словам экспертов по недвижимости, пришелся на 2018–2022 годы, когда инвестиции в недвижимость с целью сдачу в аренду были чрезвычайно популярны. Несмотря на то, что с рынка микроквартиры не исчезли, Абрамс отмечает, что в новых девелоперских проектах они будут встречаться редко, поскольку спрос на них значительно снизился: «Очевидно, это связано с состоянием рынка недвижимости в целом. После начала войны в Украине многие инвесторы решили вместо Эстонии покупать недвижимость за рубежом, чтобы снизить риски».

За снижением инвесторского интереса, по его словам, может стоять и то обстоятельство, что на протяжении нескольких лет на эстонском рынке недвижимости не наблюдается роста цен, а цены на аренду несколько снизились. Изменение, говорит Абрамс, и в том, что если раньше микроквартиры покупали также иностранцы, то теперь покупатель скорее будет местным жителем.

По словам исполнительного руководителя портала недвижимости Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, на портале в настоящий момент выставлено на продажу около 120, а в аренду предлагается около 140 микроквартир. Большинство предложений сконцентрировано в трех крупных городах, но можно найти такие квартиры, к примеру, и в Вильянди.

Статья продолжается после рекламы

«В предложениях о продаже цена квадратного метра превышает 3000 евро. Если в Таллинне и Тарту она составляет 3700 и 3300 евро соответственно, то в Пярну цена квадратного метра микроквартиры может даже превышать 4000 евро», – говорит Уйбомяэ. Если же планируете арендовать 20-метровую квартиру, то в Таллинне и Тарту нужно рассчитывать примерно на 280, а в Пярну – на 230 евро в месяц.

Кусачая цена квадратного метра тем не менее не означает полного отсутствия интереса к микроквартирам. По словам члена правления City Property Эдит Наэль, спрос на подобное жилье существует всегда, а их производительность аренды по-прежнему лучше, чем у квартир большей площади.

«Важно оценить квартиру правильно, тогда и найти собственника будет несложно. Можно сказать, что на фоне общей дороговизны жизни микроквартиры по-прежнему достаточно популярны. Кроме того, стоимость их аренды снизилась менее значительно, чем стоимость квартир большей площади, а поскольку на фоне общего повышения цен люди ищут более дешевую жилплощадь», – поясняет она.