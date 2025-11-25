Эксперт: инвесторов больше не интересуют микроквартиры

Золотой век микроквартир, вышедших несколько лет назад на рынок недвижимости, закончен, уверен член правления компании по недвижимости City Property Свен Абрамс.
Бум микроквартир, то есть жилья площадью до 20 квадратных метров, по словам экспертов по недвижимости, пришелся на 2018–2022 годы, когда инвестиции в недвижимость с целью сдачу в аренду были чрезвычайно популярны. Несмотря на то, что с рынка микроквартиры не исчезли, Абрамс отмечает, что в новых девелоперских проектах они будут встречаться редко, поскольку спрос на них значительно снизился: «Очевидно, это связано с состоянием рынка недвижимости в целом. После начала войны в Украине многие инвесторы решили вместо Эстонии покупать недвижимость за рубежом, чтобы снизить риски».
За снижением инвесторского интереса, по его словам, может стоять и то обстоятельство, что на протяжении нескольких лет на эстонском рынке недвижимости не наблюдается роста цен, а цены на аренду несколько снизились. Изменение, говорит Абрамс, и в том, что если раньше микроквартиры покупали также иностранцы, то теперь покупатель скорее будет местным жителем.
По словам исполнительного руководителя портала недвижимости Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, на портале в настоящий момент выставлено на продажу около 120, а в аренду предлагается около 140 микроквартир. Большинство предложений сконцентрировано в трех крупных городах, но можно найти такие квартиры, к примеру, и в Вильянди.
«В предложениях о продаже цена квадратного метра превышает 3000 евро. Если в Таллинне и Тарту она составляет 3700 и 3300 евро соответственно, то в Пярну цена квадратного метра микроквартиры может даже превышать 4000 евро», – говорит Уйбомяэ. Если же планируете арендовать 20-метровую квартиру, то в Таллинне и Тарту нужно рассчитывать примерно на 280, а в Пярну – на 230 евро в месяц.
Кусачая цена квадратного метра тем не менее не означает полного отсутствия интереса к микроквартирам. По словам члена правления City Property Эдит Наэль, спрос на подобное жилье существует всегда, а их производительность аренды по-прежнему лучше, чем у квартир большей площади.
«Важно оценить квартиру правильно, тогда и найти собственника будет несложно. Можно сказать, что на фоне общей дороговизны жизни микроквартиры по-прежнему достаточно популярны. Кроме того, стоимость их аренды снизилась менее значительно, чем стоимость квартир большей площади, а поскольку на фоне общего повышения цен люди ищут более дешевую жилплощадь», – поясняет она.
