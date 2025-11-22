Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,2%292,68
  • OMX Riga0,00%925,29
  • OMX Tallinn−0,1%1 904,1
  • OMX Vilnius0,19%1 277,01
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,33%9 570,92
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,94
  • OMX Baltic0,2%292,68
  • OMX Riga0,00%925,29
  • OMX Tallinn−0,1%1 904,1
  • OMX Vilnius0,19%1 277,01
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,33%9 570,92
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,94
  • 24.11.25, 06:00

Пробившаяся из ассистентов в топ-менеджеры Кристина Мустонен: «Я пыталась быть не такой красивой»

«В моей команде нет ленивых людей или тех, кому безразлично, чего они добьются и добьются ли вообще», — говорит исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен. С таким же настроем она сама поднялась на вершину. Ей нужен результат — даже если ради него приходится работать круглые сутки.
Исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен пробилась на вершину благодаря жесткой ориентации на результат.
Кристина Мустонен поднималась с нуля. В 20 лет она начала работать ассистентом в Maxima, параллельно получала экономическое образование и растила маленького ребенка. Успев поработать в Maxima на нескольких должностях, она вошла в правление и стала исполнительным директором Maxima Eesti. Несколько лет она проработала под руководством скандинавов бизнес-директором HKScan в странах Балтии, а последние полтора года возглавляет занимающуюся недвижимостью Arco Vara.
Несколько раз за карьеру Кристина Мустонен сталкивалась с гендерной дискриминацией — как в Maxima, так и теперь в сфере недвижимости. «Мне совсем не нравится вот это “женщина-руководитель” или “мужчина-руководитель”. Руководитель — и все, какой бы у него ни был пол».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 18.11.25, 06:00
Глава Arco Vara: девелопер столько не зарабатывает, чтобы предлагать облигации с такой доходностью
Рынок недвижимости, по прогнозам руководителя Arco Vara, должен прийти в равновесие во второй половине 2027 года за счет роста цен на вторичную недвижимость. Однако для компании и ее акционеров важную роль теперь играет квартал Лютера, покупка которого изменила многие планы Arco Vara. По оценке Кристины Мустонен, если все пойдет по плану, то акции компании в следующие три года могут подорожать на 50%.
Новости
  • 10.11.25, 16:57
Жесткая конкуренция заставляет застройщиков идти на абсурдные меры. Новое жилье выбирает лишь один из десяти покупателей
По различным данным, количество непроданных новых квартир превысило тысячу единиц. Это привело к тому, что застройщики борются за клиентов все более агрессивно. По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, ценовая война местами приобрела абсурдный характер.
Подсказка
  • 05.11.25, 06:00
Революция в сфере учета не за горами: как изменится роль бухгалтера?
Вместо двух с половиной часов – 20 минут на обработку тех же счетов, в два раза больше клиентов и более высокое качество услуг обещают разработчики ПО на основе искусственного интеллекта для бухгалтеров. Последние теперь смогут сосредоточиться на анализе и интерпретации данных, говорит финансовый директор биржевой компании.
Биржа
  • 04.11.25, 08:48
Ловушка для девелоперов. Высокорисковая бизнес-модель заставляет инвесторов насторожиться
Девелоперы, выпустившие в этом году публичные облигации, все сильнее зависят от новых заимствований, а связанный с этим высокий риск подает инвесторам сразу несколько тревожных сигналов.
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
2
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
3
Новости
  • 22.11.25, 13:14
Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов
4
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
5
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца
6
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек

Последние новости

Новости
  • 24.11.25, 10:15
E-Piim нашел нового руководителя для завода в Пайде
Биржа
  • 24.11.25, 09:00
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Эпицентр
  • 24.11.25, 08:49
Неприглядная изнанка гламурного бизнеса: фирмы известного бизнесмена задолжали государству сотни тысяч
Трудовые споры, ссора с партнером и проигранный Налоговому департаменту суд
Интервью
  • 24.11.25, 06:00
Пробившаяся из ассистентов в топ-менеджеры Кристина Мустонен: «Я пыталась быть не такой красивой»
Новая статья в серии “Женщины на вершине”
Новости
  • 23.11.25, 15:17
Чиновница, работавшая с Биллом Гейтсом: в энергетических вопросах Европе стоит поучиться у Китая
Новости
  • 23.11.25, 13:27
Промышленник года Март Устав: Эстония должна дать молодым людям причину остаться здесь
Подсказка
  • 23.11.25, 12:29
Эксперты предупреждают: информация в соцсетях делает компании легкой добычей для мошенников
Новости
  • 23.11.25, 11:23
Сийм Каллас: Трамп действует в интересах Москвы

Сейчас в фокусе

Анн Меттлер
Новости
  • 23.11.25, 15:17
Чиновница, работавшая с Биллом Гейтсом: в энергетических вопросах Европе стоит поучиться у Китая
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
BBC раскрыла преступную схему, которая распространяется как в Великобритании, так и в континентальной Европе.
Новости
  • 22.11.25, 13:14
Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов
Я не хочу говорить, что мы никогда не будем привлекать инвесторов, сказал основатель Icosagen и обладатель звания «Промышленник года» по версии Äripäev Март Устав.
Новости
  • 23.11.25, 13:27
Промышленник года Март Устав: Эстония должна дать молодым людям причину остаться здесь
Сийм Каллас.
Новости
  • 23.11.25, 11:23
Сийм Каллас: Трамп действует в интересах Москвы
Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Неправильно ты, дядя Илон, деньги тратишь!
Биржа
  • 22.11.25, 10:24
Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025