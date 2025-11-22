Назад 24.11.25, 06:00 Пробившаяся из ассистентов в топ-менеджеры Кристина Мустонен: «Я пыталась быть не такой красивой» «В моей команде нет ленивых людей или тех, кому безразлично, чего они добьются и добьются ли вообще», — говорит исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен. С таким же настроем она сама поднялась на вершину. Ей нужен результат — даже если ради него приходится работать круглые сутки.

Кристина Мустонен поднималась с нуля. В 20 лет она начала работать ассистентом в Maxima, параллельно получала экономическое образование и растила маленького ребенка. Успев поработать в Maxima на нескольких должностях, она вошла в правление и стала исполнительным директором Maxima Eesti. Несколько лет она проработала под руководством скандинавов бизнес-директором HKScan в странах Балтии, а последние полтора года возглавляет занимающуюся недвижимостью Arco Vara.

Несколько раз за карьеру Кристина Мустонен сталкивалась с гендерной дискриминацией — как в Maxima, так и теперь в сфере недвижимости. «Мне совсем не нравится вот это “женщина-руководитель” или “мужчина-руководитель”. Руководитель — и все, какой бы у него ни был пол».