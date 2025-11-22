Пробившаяся из ассистентов в топ-менеджеры Кристина Мустонен: «Я пыталась быть не такой красивой»
«В моей команде нет ленивых людей или тех, кому безразлично, чего они добьются и добьются ли вообще», — говорит исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен. С таким же настроем она сама поднялась на вершину. Ей нужен результат — даже если ради него приходится работать круглые сутки.
Кристина Мустонен поднималась с нуля. В 20 лет она начала работать ассистентом в Maxima, параллельно получала экономическое образование и растила маленького ребенка. Успев поработать в Maxima на нескольких должностях, она вошла в правление и стала исполнительным директором Maxima Eesti. Несколько лет она проработала под руководством скандинавов бизнес-директором HKScan в странах Балтии, а последние полтора года возглавляет занимающуюся недвижимостью Arco Vara.
Несколько раз за карьеру Кристина Мустонен сталкивалась с гендерной дискриминацией — как в Maxima, так и теперь в сфере недвижимости. «Мне совсем не нравится вот это “женщина-руководитель” или “мужчина-руководитель”. Руководитель — и все, какой бы у него ни был пол».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Рынок недвижимости, по прогнозам руководителя Arco Vara, должен прийти в равновесие во второй половине 2027 года за счет роста цен на вторичную недвижимость. Однако для компании и ее акционеров важную роль теперь играет квартал Лютера, покупка которого изменила многие планы Arco Vara. По оценке Кристины Мустонен, если все пойдет по плану, то акции компании в следующие три года могут подорожать на 50%.
По различным данным, количество непроданных новых квартир превысило тысячу единиц. Это привело к тому, что застройщики борются за клиентов все более агрессивно. По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, ценовая война местами приобрела абсурдный характер.
Вместо двух с половиной часов – 20 минут на обработку тех же счетов, в два раза больше клиентов и более высокое качество услуг обещают разработчики ПО на основе искусственного интеллекта для бухгалтеров. Последние теперь смогут сосредоточиться на анализе и интерпретации данных, говорит финансовый директор биржевой компании.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.