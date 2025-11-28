Стал известен кандидат «Отечества» на пост мэра Таллинна
Партия «Отечество» после почти месячной задержки сообщила, что кандидатом на пост мэра Таллинна в первые два года работы новой коалиции станет Пеэтер Раудсепп, до сих пор возглавлявший Институт конъюнктуры.
Пеэтер Раудсепп подтвердил, что сегодня заканчивается его аполитичная жизнь. Раудсепп намерен принимать участие во всех предстоящих выборах, за исключением президентских.
Foto: Madis Veltman/Postimees/Scanpix
Раудсепп возглавлял Институт конъюнктуры с мая 2023 года, а до этого руководил Фондом развития предпринимательства (EAS). Сегодня Раудсепп вступил в партию «Отечество» и стал членом ее таллиннского отделения.
Коалиционные переговоры между Центристской партией и «Отечеством» в Таллинне близятся к завершению, и коалиционное соглашение может быть подписано уже в конце этой недели, заявил лидер центристов Михаил Кылварт.
Компания Pambos Holding, связанная с бывшим мэром Таллинна и политиком партии «Отечество» Тынисом Пальтсом, не подала отчетность и получила штраф от регистрационного отделения Тартуского уездного суда. Кроме того, компания также является фигурантом уголовного расследования.
Когда четыре года назад в совете партии был поднят вопрос о финансировании «Отечества» через MTÜ Isamaalised, тогдашний генсек Прийт Сибуль предложил решение, как оформить ситуацию корректным для партии образом.
