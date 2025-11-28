Деловые ведомости
  28.11.25, 12:03

Стал известен кандидат «Отечества» на пост мэра Таллинна

Партия «Отечество» после почти месячной задержки сообщила, что кандидатом на пост мэра Таллинна в первые два года работы новой коалиции станет Пеэтер Раудсепп, до сих пор возглавлявший Институт конъюнктуры.
Пеэтер Раудсепп подтвердил, что сегодня заканчивается его аполитичная жизнь. Раудсепп намерен принимать участие во всех предстоящих выборах, за исключением президентских.
  • Foto: Madis Veltman/Postimees/Scanpix
Раудсепп возглавлял Институт конъюнктуры с мая 2023 года, а до этого руководил Фондом развития предпринимательства (EAS). Сегодня Раудсепп вступил в партию «Отечество» и стал членом ее таллиннского отделения.
  17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

