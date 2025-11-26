Назад 26.11.25, 17:05 Руководство «Отечества» знало о проблемах с финансированием уже много лет назад Когда четыре года назад в совете партии был поднят вопрос о финансировании «Отечества» через MTÜ Isamaalised, тогдашний генсек Прийт Сибуль предложил решение, как оформить ситуацию корректным для партии образом.

Руководству партии «Отечество» задавали вопросы о финансовых связях с MTÜ Isamaalised еще более четырех лет назад.

Foto: Liis Treimann

В мае 2021 года распространялся на тот момент новый и пугающий коронавирус, в связи с чем «Отечество» решило провести заседание совета в онлайн формате. Из 127 членов совета полномочия подтвердили 117, на заседании присутствовало руководство партии и представители регионов.