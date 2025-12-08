Назад 08.12.25, 12:18 Латыши приобрели входящего в концерн PRFoods производителя рыбной продукции Эстонское дочернее предприятие рыбопромышленной компании PRFoods, Saaremere Kala AS, заключило договор о продаже эстонского производителя рыбной продукции Saare Kala Tootmine OÜ латвийской компании Brīvais Vilnis A/S за два миллиона евро, передает Delfi.

Иллюстративное фото.

Foto: Irina Mägi

Для вступления сделки в силу необходимо одобрение акционеров PRFoods, которое будет запрошено без созыва собрания: голосование продлится с 6 по 27 декабря, сообщила PRFoods бирже.

Согласно договору купли-продажи, Saaremere Kala продает 100-процентную долю в Saare Kala Tootmine (SKT) и уступает требования по предоставленным SKT акционерным займам на общую сумму 2 миллиона евро.

Кроме того, в договоре предусмотрена отдельная цена продажи требования по кредиту на инвентарь в размере до 300 000 евро, что соответствует основной сумме кредита.

Продажа доли является частью плана реструктуризации долговых обязательств PRFoods, который акционеры и владельцы облигаций одобрили в апреле этого года.