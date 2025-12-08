Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,5%299,12
  • OMX Riga0,17%933,94
  • OMX Tallinn0,02%1 975,41
  • OMX Vilnius0,3%1 293,35
  • S&P 5000,19%6 870,4
  • DOW 300,22%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 1000,01%9 667,57
  • Nikkei 2250,18%50 581,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,29
  • 08.12.25, 11:48

Хозяйка ломбарда: рост цен на золото привел к скачку оборота

Более сложная экономическая ситуация в какой-то мере привела в ломбард больше клиентов, однако скачок оборота сети ломбардов Luutar вызван в первую очередь другой причиной.
Одним из основных направлений Luutar стал выкуп и продажа золота, рассказала владелица и руководитель компании Лууле Эммар.
  Одним из основных направлений Luutar стал выкуп и продажа золота, рассказала владелица и руководитель компании Лууле Эммар.
  • Foto: Andres Putting/Delfi Meedia/Scanpix
Как пояснила владелица и руководитель компании Лууле Эммар в эфире передачи радио Äripäev, стремительный рост объясняется прежде всего подорожанием золота.
Биржа
  • 29.11.25, 11:56
Серебро установило новый рекорд, золото растет в надежде на снижение процентной ставки
В пятницу после полудня стоимость золота выросла выше 4200 долларов. Этому способствовало ожидание инвесторов, что ФРС США вскоре снизит процентные ставки. Цена на серебро обновила исторический максимум.
Биржа
  • 18.11.25, 14:35
Аналитики – о золоте: в ближайшие пять лет средняя доходность составит 12%
Стоимость золота в этом году выросла более чем на 50%, однако эксперты уверены, что драгоценный металл еще не достиг своего ценового пика.
Биржа
  • 22.10.25, 11:01
Стоимость золота резко упала
Во вторник золото подешевело на 3,8%, что стало крупнейшим дневным падением за последние четыре года.
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

1
Новости
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
2
ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
3
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
4
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
5
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
6
Новости
  • 03.12.25, 16:26
Владельцы Maxima продали Вендeлину две сети общественного питания

Новости
  • 08.12.25, 14:35
Промышленные руководители раскрывают планы на грядущий год. «Нам нужно смело выходить на экспортные рынки»
Новости
  • 08.12.25, 13:59
Латвия повышает налог на азартные игры
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
Новости
  • 08.12.25, 12:18
Латыши приобрели входящего в концерн PRFoods производителя рыбной продукции
Mнения
  • 08.12.25, 12:12
Китай и США поделят между собой «суверенную» Россию
Новости
  • 08.12.25, 11:48
Хозяйка ломбарда: рост цен на золото привел к скачку оборота
Биржа
  • 08.12.25, 11:05
Аналитики прогнозируют рост индекса S&P 500 до 16%

В рамках выездной конференции «Деловых ведомостей» «Заставь деньги работать!» участники смогли лично пообщаться с исполнительным директором Arco Vara Кристиной Мустонен (слева) и финансовым руководителем Arco Vara Дарьей Большаковой.
Новости
  • 07.12.25, 16:47
Кристина Мустонен – об инвестициях в недвижимость: цены продолжат расти, эта тенденция никуда не денется
«Дом с ангелом» или «эстонский дом» в Карсе. Сегодня в квартире эстонского торговца склад турецкой кофейни.
Новости
  • 06.12.25, 08:00
3000 км до Таллинна: как эстонских фермеров и торговцев занесло в турецкую глубинку
Триумфатором топа Äripäev для Ида-Вирумаа стала компания VKG Oil, занимающаяся обогащением сланца и входящая в группу VKG.
ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
Глава Кассы по безработице Герт Тийвас, руководитель Coop Pank Арко Куртманн, генеральный директор Leab Eesti Эрки Хирве и заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги.
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
Партнер венчурного фонда Bessemer Venture Partner Алекс Феррара.
Новости
  • 07.12.25, 13:44
От Pipedrive к оборонке: венчурные инвесторы возвращаются в Эстонию
Шар новогодней ночи в Нью-Йорке. Превратится ли он в хрустальный шар? Те, кто поучаствовали в конкурсе прогнозов на S&P 500, в конце года знают наверняка. А вы сомневались, приходить ли на конференцию ДВ «Заставь деньги работать» или нет!
Биржа
  • 07.12.25, 11:15
«Вкус биржи» выходит на новый уровень. Итоги 2025 года
Вы можете распечатать эту таблицу и прикрепить на дверцу холодильника. Что-то вроде библии мелкого инвестора.
Инвестор Тоомас
  • 05.12.25, 16:36
Инвестор Тоомас: вам 40 или меньше? Памятка малого инвестора, которую стоит повесить на холодильник
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

