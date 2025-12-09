Имущество обанкротившегося из-за свиной чумы мясопереработчика выставлено на продажу

Распространение африканской чумы свиней привело к тому, что производители мясной продукции вынуждены искать животных по всей Эстонии. Одновременно крупнейшие участники рынка сырье присматривают и за границей.
Для сдерживания распространения африканской чумы свиней (АЧС), опустошающей свинофермы, министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас предлагает, чтобы государство начало выкупать диких кабанов. Однако, по словам руководителя крупного мясоперерабатывающего предприятия, остается еще одна нерешенная проблема.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.