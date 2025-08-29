Мясокомбинаты ищут свиней по всей Эстонии: «Сложно. Если не невозможно»
Распространение африканской чумы свиней привело к тому, что производители мясной продукции вынуждены искать животных по всей Эстонии. Одновременно крупнейшие участники рынка сырье присматривают и за границей.
Последним серьёзным ударом по свиноводству в Эстонии стало обнаружение африканской чумы свиней на крупнейшем в стране свинокомплексе EKSEKO, где выращивается почти половина всех свиней Эстонии, которые затем поступают в откормочные хозяйства.
Непосредственный эффект, вероятно, будет незначительным, оценил директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова, но со временем последствия окажутся суровыми. «Через несколько месяцев мы, скорее всего, увидим очень резкое падение обеспеченности Эстонии свининой», — отметил Лоова.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия (РТА) запустил план чрезвычайных мер в связи с эпидемией африканской чумы свиней. Госучреждение готовится к появлению новых очагов, а также ищет места для захоронения животных, поскольку недостаточно даже мощностей латвийского завода по утилизации.
В крупнейшем свинокомплексе Эстонии EKSEKO, принадлежащем Maag Agro, обнаружена африканская свиная чума. Там выращивается почти половина всех эстонских поросят, которые затем отправляются в откормочные хозяйства.
В крупнейшей в Эстонии свиноферме EKSEKO, принадлежащей Maag Agro, а также на расположенной в надзорной зоне ферме Piiskopi выявлена африканская чума свиней (АЧС). Под уничтожение попадут почти 30 000 животных.
Повышение цен на свинину, которого ожидают из-за эпидемии африканской чумы, скажется на домашних обедах больше, чем на точках общественного питания, уверены их хозяева. «Свинину в Эстонии едят дома», – объясняют они.
