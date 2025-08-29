Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,7%6 456,18
  • DOW 30−0,27%45 512,75
  • Nasdaq −1,22%21 441,17
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,03
  29.08.25, 18:34

Мясокомбинаты ищут свиней по всей Эстонии: «Сложно. Если не невозможно»

Распространение африканской чумы свиней привело к тому, что производители мясной продукции вынуждены искать животных по всей Эстонии. Одновременно крупнейшие участники рынка сырье присматривают и за границей.
директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова
  • директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова
  • Foto: Sille Annuk, Tartu Postimees/Scanpix
Последним серьёзным ударом по свиноводству в Эстонии стало обнаружение африканской чумы свиней на крупнейшем в стране свинокомплексе EKSEKO, где выращивается почти половина всех свиней Эстонии, которые затем поступают в откормочные хозяйства.
Непосредственный эффект, вероятно, будет незначительным, оценил директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова, но со временем последствия окажутся суровыми. «Через несколько месяцев мы, скорее всего, увидим очень резкое падение обеспеченности Эстонии свининой», — отметил Лоова.
Новости
  29.08.25, 16:13
Чрезвычайная ситуация: госучреждения ищут места для захоронения зараженных свиней
Департамент сельского хозяйства и продовольствия (РТА) запустил план чрезвычайных мер в связи с эпидемией африканской чумы свиней. Госучреждение готовится к появлению новых очагов, а также ищет места для захоронения животных, поскольку недостаточно даже мощностей латвийского завода по утилизации.
Новости
  28.08.25, 14:53
Конкурент о вспышке чумы на крупнейшей свиноферме Эстонии: «С эстонской свининой теперь ситуация плохая. Это факт»
В крупнейшем свинокомплексе Эстонии EKSEKO, принадлежащем Maag Agro, обнаружена африканская свиная чума. Там выращивается почти половина всех эстонских поросят, которые затем отправляются в откормочные хозяйства.
Новости
  28.08.25, 14:11
Африканская чума добралась до крупнейшей свинофермы в Эстонии
В крупнейшей в Эстонии свиноферме EKSEKO, принадлежащей Maag Agro, а также на расположенной в надзорной зоне ферме Piiskopi выявлена африканская чума свиней (АЧС). Под уничтожение попадут почти 30 000 животных.
Новости
  25.08.25, 15:50
«Свинину в ресторане не продашь»: владельцы заведений о ценах на мясо
Повышение цен на свинину, которого ожидают из-за эпидемии африканской чумы, скажется на домашних обедах больше, чем на точках общественного питания, уверены их хозяева. «Свинину в Эстонии едят дома», – объясняют они.
  12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
2
Новости
  27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
3
Новости
  27.08.25, 13:49
Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась
4
Новости
  27.08.25, 08:41
Средняя зарплата растет: «Если платить меньше, они уйдут»
5
Новости
  26.08.25, 11:26
Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона
6
Интервью
  25.08.25, 06:00
Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков

Последние новости

Эпицентр
  29.08.25, 18:34
Мясокомбинаты ищут свиней по всей Эстонии: «Сложно. Если не невозможно»
Новости
  29.08.25, 17:54
Сэкономить на врачах и на детях: в Финляндии предложили меры экономии бюджета
Биржа
  29.08.25, 17:30
Alibaba удивила ростом прибыли
Новости
  29.08.25, 17:22
Топ-менеджеры крупнейшего изготовителя дронов в Эстонии стали совладельцами предприятия
Новости
  29.08.25, 17:11
Индрек Сасси: аналитики ожидают падения цены на нефть
Mнения
  29.08.25, 16:14
Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон
Новости
  29.08.25, 16:13
Чрезвычайная ситуация: госучреждения ищут места для захоронения зараженных свиней
Новости
  29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа

Сейчас в фокусе

Урмет Леэ, занимающий должность генерального директора Департамента статистики Эстонии с 2021 года, сегодня подвергся критике со всех возможных сторон.
Новости
  27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
Марьо и Карли Пеэльбаум разводят собак. В питомнике в основном содержатся кане-корсо, а также неаполитанские мастифы и пудели.
Эпицентр
  27.08.25, 19:52
Элита породистых собак рождается в Сымеру: предприниматели разводят роскошных питомцев
Собаки съедают по 150 кг мяса в неделю
Kaamos Kinnisvara строит на улице Вескипости десятиэтажный бизнес-центр, который будет находиться напротив Бронзового солдата. Договор аренды с Eesti Energia был подписан 9 мая.
Новости
  28.08.25, 08:32
Бывший арендодатель оспорил в суде договор о новом главном офисе Eesti Energia
Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Новости
  28.08.25, 13:09
Соцдемы предлагают строить квартиры на 20% дешевле рынка
По словам исполнительного директора Atria Eesti Меэлиса Лаанде, последствия выявленной на ферме EKSEKO африканской чумы свиней будут очень долгосрочными.
Новости
  28.08.25, 14:53
Конкурент о вспышке чумы на крупнейшей свиноферме Эстонии: «С эстонской свининой теперь ситуация плохая. Это факт»
Недавние заявления Кристины Каллас свидетельствуют о завершении эпохи сокращений.
Новости
  28.08.25, 10:40
Кристина Каллас не боится долговой спирали: автоналог могут отменить с 2027 года
Андрей Деменков.
Mнения
  28.08.25, 08:47
Эстония уже «отболела», поэтому мировой спад ударит по ней мягче
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

