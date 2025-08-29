Назад 29.08.25, 18:34 Мясокомбинаты ищут свиней по всей Эстонии: «Сложно. Если не невозможно» Распространение африканской чумы свиней привело к тому, что производители мясной продукции вынуждены искать животных по всей Эстонии. Одновременно крупнейшие участники рынка сырье присматривают и за границей.

директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова

Foto: Sille Annuk, Tartu Postimees/Scanpix

Последним серьёзным ударом по свиноводству в Эстонии стало обнаружение африканской чумы свиней на крупнейшем в стране свинокомплексе EKSEKO, где выращивается почти половина всех свиней Эстонии, которые затем поступают в откормочные хозяйства.

Непосредственный эффект, вероятно, будет незначительным, оценил директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова, но со временем последствия окажутся суровыми. «Через несколько месяцев мы, скорее всего, увидим очень резкое падение обеспеченности Эстонии свининой», — отметил Лоова.