Назад 09.12.25, 10:07 В Финляндии предложили запретить выплату прожиточного пособия тем, кто живет в стране менее 10 лет Министр финансов и лидер парламентской партии «Истинные финны» Риикка Пурра предлагает запретить выдачу пособия по обеспечению прожиточного минимума тем, кто прожил в Финляндии менее 10 лет. Об этом она рассказала в своей колонке в газете Maaseudun Tulevaisuus, передает Yle.

Министр финансов и лидер парламентской партии «Истинные финны» Риикка Пурра.

Foto: Scanpix

По словам министра, социальная помощь стала для многих основным источником дохода, а необлагаемое налогом пособие не стимулирует получателей к трудоустройству. Она подчеркнула, что проблема все больше связана с иммиграцией.

«Партия “Истинные финны” считает, что спасти систему социального обеспечения можно только в том случае, если она будет предназначена исключительно для граждан Финляндии. Для этого нужно изменить конституцию. Уже во время следующего правительственного срока мы можем начать двигаться в этом направлении: например, ограничить получение пособий для тех, кто прожил в Финляндии не менее 10 лет», – заявила министр финансов.

Пурра также выразила мнение, что социальная помощь – это крайняя мера финансовой поддержки. Она настаивает, что примерно 30% получателей социальной помощи составляют иноязычные жители страны.

Реформа системы социальной помощи в настоящее время обсуждается в парламенте. Правительство предлагает ужесточить требования к заявителям на получение базовых пособий.