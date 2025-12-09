Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,31%298,36
  • OMX Riga0,17%932,6
  • OMX Tallinn−0,17%1 971,65
  • OMX Vilnius0,06%1 294,22
  • S&P 500−0,35%6 846,51
  • DOW 30−0,45%47 739,32
  • Nasdaq −0,14%23 545,9
  • FTSE 1000,08%9 652,92
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,15
  09.12.25, 10:07

В Финляндии предложили запретить выплату прожиточного пособия тем, кто живет в стране менее 10 лет

Министр финансов и лидер парламентской партии «Истинные финны» Риикка Пурра предлагает запретить выдачу пособия по обеспечению прожиточного минимума тем, кто прожил в Финляндии менее 10 лет. Об этом она рассказала в своей колонке в газете Maaseudun Tulevaisuus, передает Yle.
Министр финансов и лидер парламентской партии «Истинные финны» Риикка Пурра.
  • Foto: Scanpix
По словам министра, социальная помощь стала для многих основным источником дохода, а необлагаемое налогом пособие не стимулирует получателей к трудоустройству. Она подчеркнула, что проблема все больше связана с иммиграцией.
«Партия “Истинные финны” считает, что спасти систему социального обеспечения можно только в том случае, если она будет предназначена исключительно для граждан Финляндии. Для этого нужно изменить конституцию. Уже во время следующего правительственного срока мы можем начать двигаться в этом направлении: например, ограничить получение пособий для тех, кто прожил в Финляндии не менее 10 лет», – заявила министр финансов.
Пурра также выразила мнение, что социальная помощь – это крайняя мера финансовой поддержки. Она настаивает, что примерно 30% получателей социальной помощи составляют иноязычные жители страны.

Статья продолжается после рекламы

Реформа системы социальной помощи в настоящее время обсуждается в парламенте. Правительство предлагает ужесточить требования к заявителям на получение базовых пособий.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025