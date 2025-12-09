В Литве объявлен режим чрезвычайной ситуации

Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью. Причиной стали метеозонды с контрабандой, которые, влетая в воздушное пространство уже в четвертый раз за неделю, нарушали работу аэропорта Вильнюса.
Вильнюсский аэропорт закрывался на несколько часов из-за обнаруженных рядом с ним метеозондов – четвертый раз за месяц. На время приостановки работы аэропорта Литва также перекрывала границу с Беларусью, передает DW.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.