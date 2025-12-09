Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,31%298,36
  • OMX Riga0,17%932,6
  • OMX Tallinn−0,17%1 971,65
  • OMX Vilnius0,06%1 294,22
  • S&P 500−0,35%6 846,51
  • DOW 30−0,45%47 739,32
  • Nasdaq −0,14%23 545,9
  • FTSE 1000,08%9 652,92
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,15
  • OMX Baltic−0,31%298,36
  • OMX Riga0,17%932,6
  • OMX Tallinn−0,17%1 971,65
  • OMX Vilnius0,06%1 294,22
  • S&P 500−0,35%6 846,51
  • DOW 30−0,45%47 739,32
  • Nasdaq −0,14%23 545,9
  • FTSE 1000,08%9 652,92
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,15
  • 09.12.25, 10:33

В Литве объявлен режим чрезвычайной ситуации

Литва объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с кризисом запускаемых из Беларуси контрабандных воздушных шаров.
За последние месяцы Вильнюсский аэропорт неоднократно закрывался на несколько часов из-за воздушных шаров с контрабандой.
  • За последние месяцы Вильнюсский аэропорт неоднократно закрывался на несколько часов из-за воздушных шаров с контрабандой.
  • Foto: Verslo žinios
Руководителем операций в рамках национальной чрезвычайной ситуации назначен министр внутренних дел Владислав Кондратович, сообщает LSM.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
По примеру Латвии Литва рассматривает возможность приостановить регулярные автобусные рейсы в Россию и Беларусь. По словам министра внутренних дел Игоря Таро, Эстония подобных мер пока не планирует.
Новости
  • 27.10.25, 07:30
Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой
Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью. Причиной стали метеозонды с контрабандой, которые, влетая в воздушное пространство уже в четвертый раз за неделю, нарушали работу аэропорта Вильнюса.
Новости
  • 26.10.25, 11:40
Над Литвой вновь были замечены метеозонды с контрабандой из Беларуси
Вильнюсский аэропорт закрывался на несколько часов из-за обнаруженных рядом с ним метеозондов – четвертый раз за месяц. На время приостановки работы аэропорта Литва также перекрывала границу с Беларусью, передает DW.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
2
ТОП
  • 05.12.25, 17:28
Самые успешные в Ида-Вирумаа. Победу празднует химическая промышленность
ТОП 100 самых успешных компаний Ида-Вирумаа
3
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
4
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила
5
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
6
Новости
  • 07.12.25, 16:47
Кристина Мустонен – об инвестициях в недвижимость: цены продолжат расти, эта тенденция никуда не денется

Последние новости

Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх
Mнения
  • 09.12.25, 12:17
Харди Киннас: Эстония двигалась бы вперед, если бы мы перестали восхвалять дешевизну
Биржа
  • 09.12.25, 12:11
Компания владельца Endover начинает дополнительный выпуск облигаций
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
Новости
  • 09.12.25, 10:33
В Литве объявлен режим чрезвычайной ситуации
Новости
  • 09.12.25, 10:07
В Финляндии предложили запретить выплату прожиточного пособия тем, кто живет в стране менее 10 лет
Эпицентр
  • 09.12.25, 08:57
Премии в госучреждениях: два награждают всех, остальные считают каждый цент
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра

Сейчас в фокусе

Когда мы видим на страницах журналов и экранах телевизоров знаменитостей, мы редко задумываемся о балансе их личных счетов, но у них есть, чему поучиться.
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила
В рамках выездной конференции «Деловых ведомостей» «Заставь деньги работать!» участники смогли лично пообщаться с исполнительным директором Arco Vara Кристиной Мустонен (слева) и финансовым руководителем Arco Vara Дарьей Большаковой.
Новости
  • 07.12.25, 16:47
Кристина Мустонен – об инвестициях в недвижимость: цены продолжат расти, эта тенденция никуда не денется
Таллинн и Хельсинки по-разному смотрят в будущее. На фото: суда Tallink в Таллиннском порту в августе этого года.
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
Вадим Штепа.
Mнения
  • 08.12.25, 12:12
Китай и США поделят между собой «суверенную» Россию
Производителя каменок для бани Huum OÜ до сих пор никому не продали, хотя именно этим предлогом Сийм Неллис воспользовался, чтобы вытеснить из компании мелких инвесторов.
Биржа
  • 08.12.25, 08:21
Обещания инвесторам развеялись, как дым: продажа Huum OÜ так и не состоялась
Сийм Неллис: я не могу комментировать эти вещи
Глава Кассы по безработице Герт Тийвас, руководитель Coop Pank Арко Куртманн, генеральный директор Leab Eesti Эрки Хирве и заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги.
ТОП
  • 06.12.25, 14:30
Самые успешные компании Харьюмаа. Лидер резко увеличил оборот и прибыль
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025