Прогноз Уолл-стрит: в следующем году рынки покажут уверенный рост

В понедельник шесть руководителей балтийских биржевых компаний соберутся в Nasdaq MarketSite на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы прозвонить в колокол, таким образом сообщая о закрытии торгов. В мероприятии примет участие и победитель инвестиционной игры, проведенной Äripäev и Swedbank.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.