  • OMX Baltic1,38%296,55
  • OMX Riga−0,25%922,04
  • OMX Tallinn0,05%1 953,96
  • OMX Vilnius0,59%1 280,72
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,21%9 713,82
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • 28.11.25, 14:22

Прогноз Уолл-стрит: в следующем году рынки покажут уверенный рост

Первые прогнозы аналитиков Уолл-стрит на 2026 год уже опубликованы, и некоторые из них предполагают рост индекса S&P 500 до 8000 пунктов.
Неужели в следующем году медведь уступит быку? Аналитики крупнейших банков Уолл-стрит прогнозируют существенный рост индекса S&P 500, в который входят 500 крупнейших компаний США.
  • Неужели в следующем году медведь уступит быку? Аналитики крупнейших банков Уолл-стрит прогнозируют существенный рост индекса S&P 500, в который входят 500 крупнейших компаний США.
  • Foto: AP/Scanpix
По оценкам аналитиков, рост в следующем году обеспечат продолжающийся бум ИИ, высокие прибыли и благоприятная политическая среда.
