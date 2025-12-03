Три года в Superangel: инвестор Кярт Сийлатс покинула фонд

По мнению европейской высокопоставленной чиновницы Анн Меттлер, возглавлявшей европейское подразделение созданной Биллом Гейтсом Breakthrough Energy, европейский энергорынок нуждается в серьезных изменениях, и одной из стран, у которой можно было бы поучиться, является Китай.
Людей повально увольняют, заменяя на искусственный интеллект. Мы на грани входа в эру, когда все лишатся работы, поскольку все делать за них будет компьютер. Скорость распространения этого мифа ужасает, ибо реальность совершенно другая, пишет журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.