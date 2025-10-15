Деловые ведомости
  • 15.10.25, 13:20

Сеть домов престарелых Pihlakodu резко повышает цены

С 1 января стоимость проживания в домах престарелых Pihlakodu увеличится примерно на 240 евро.
Дом престарелых Pihlakodu.
  • Дом престарелых Pihlakodu.
  • Foto: Liis Treimann
Согласно новому прейскуранту, место в комнате, рассчитанной на 3-4 человек, будет стоить 1820 евро, передает Ärileht.
