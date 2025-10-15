Сеть домов престарелых Pihlakodu резко повышает цены

В начале прошлого года сеть домов престарелых Pihlakodu продала компанию Karell Kiirabi, оказывающую услуги скорой помощи, конкуренту Südamekodu за 11 млн евро, выяснилось из годового отчета Pihlakodu.
На территории природоохранного парка Вабадузе в таллиннском районе Нымме Pihlakodu планирует расширить существующий дом престарелых, сделав к нему трехэтажную пристройку. Однако соседи и гражданское объединение Нымме обжаловали выданное на основании строительного уведомления разрешение на строительство в административном суде.
За последние два года в различных районах Таллинна появилось несколько центров здоровья, которые объединяют разных поставщиков медицинских услуг – как частных, так и государственных, пишет портал Meditsiiniuudised.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.