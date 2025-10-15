Сеть домов престарелых Pihlakodu резко повышает цены

На территории природоохранного парка Вабадузе в таллиннском районе Нымме Pihlakodu планирует расширить существующий дом престарелых, сделав к нему трехэтажную пристройку. Однако соседи и гражданское объединение Нымме обжаловали выданное на основании строительного уведомления разрешение на строительство в административном суде.