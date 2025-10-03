Назад 03.10.25, 11:41 Темные тучи над игорной империей: OlyBet может лишиться лицензии в Эстонии В последнем годовом отчете материнская компания онлайн-казино OlyBet впервые признала возможность того, что в худшем случае она может лишиться лицензии на азартные игры в Эстонии, пишет Ärileht

Европейская прокуратура наложила арест на активы эстонского казино Olybet, входящего в концерн Olympic, на сумму 31,6 млн евро.

Foto: Liis Treimann

Хотя из-за налоговой тайны Налогово-таможенный департамент не может комментировать конкретное расследование, ведущий специалист отдела акцизов Ранно Аэднурм пояснил в интервью Ärileht, что в случае обвинительного приговора по делу об отмывании денег последствия будут жесткими.

«Если компания с лицензией на азартные игры признана виновной в отмывании денег или установлено, что нарушен закрепленный законом порядок предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, то в соответствии с Законом об азартных играх НТД обязан аннулировать лицензию организатора игр», – пояснил Аэднурм.

Olympic работает в Эстонии на основании нескольких лицензий на азартные игры.

«Если другие компании концерна не нарушили условия лицензии, у ведомства нет оснований их отзывать. Исключение может возникнуть, например, если будет осужден конкретный человек, связанный с несколькими компаниями», – добавил он.

Европейские власти арестовали десятки миллионов

В начале мая Äripäev писал , что Европейская прокуратура наложила арест на активы эстонского казино Olybet, входящего в концерн Olympic, на сумму 31,6 млн евро.

Литовский инсайдер Шарунас Степуконис, похитивший у эстонской инвестиционной фирмы Baltcap более 40 миллионов евро, проиграл 31,6 миллиона евро в интернет-казино Olybet. Европейская прокуратура арестовала имущество материнской компании казино на эту сумму.

В марте прокуратура расширила расследование по делу крупного хищения и включила в него эстонскую фирму – под подозрение попали как материнская компания Olybet OB Holding 1, так и глава концерна Olympic Кори Дэвид Пламмер.

«Мы получили информацию, что Степуконис проиграл деньги в эстонской игорной компании, не имевшей лицензии в Литве. Поэтому мы начали расследование в отношении OB Holding 1, чтобы вернуть средства», – заявил представитель Европейской прокуратуры Дарюс Карчинскас.

OB Holding 1 OÜ – материнская компания группы Olybet, предоставляющая услуги онлайн-казино в странах Балтии. Кроме того, у концерна есть физические казино в Литве. Выручка OB Holding 1 в 2023 году составила 43,7 миллиона евро, а операционная прибыль – более 18 миллионов евро.

Компания OB Holding 1 оспорила арест имущества в суде и дошла до Верховного суда, но в конечном итоге проиграла. Верховный суд даже не рассматривал апелляцию, районный суд оставил в силе арест имущества.