  • 03.10.25, 11:41

Темные тучи над игорной империей: OlyBet может лишиться лицензии в Эстонии

В последнем годовом отчете материнская компания онлайн-казино OlyBet впервые признала возможность того, что в худшем случае она может лишиться лицензии на азартные игры в Эстонии, пишет Ärileht.
Европейская прокуратура наложила арест на активы эстонского казино Olybet, входящего в концерн Olympic, на сумму 31,6 млн евро.
  • Европейская прокуратура наложила арест на активы эстонского казино Olybet, входящего в концерн Olympic, на сумму 31,6 млн евро.
  • Foto: Liis Treimann
Хотя из-за налоговой тайны Налогово-таможенный департамент не может комментировать конкретное расследование, ведущий специалист отдела акцизов Ранно Аэднурм пояснил в интервью Ärileht, что в случае обвинительного приговора по делу об отмывании денег последствия будут жесткими.
«Если компания с лицензией на азартные игры признана виновной в отмывании денег или установлено, что нарушен закрепленный законом порядок предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, то в соответствии с Законом об азартных играх НТД обязан аннулировать лицензию организатора игр», – пояснил Аэднурм.
Olympic работает в Эстонии на основании нескольких лицензий на азартные игры.

«Если другие компании концерна не нарушили условия лицензии, у ведомства нет оснований их отзывать. Исключение может возникнуть, например, если будет осужден конкретный человек, связанный с несколькими компаниями», – добавил он.
Европейские власти арестовали десятки миллионов
В начале мая Äripäev писал, что Европейская прокуратура наложила арест на активы эстонского казино Olybet, входящего в концерн Olympic, на сумму 31,6 млн евро.
Литовский инсайдер Шарунас Степуконис, похитивший у эстонской инвестиционной фирмы Baltcap более 40 миллионов евро, проиграл 31,6 миллиона евро в интернет-казино Olybet. Европейская прокуратура арестовала имущество материнской компании казино на эту сумму.
В марте прокуратура расширила расследование по делу крупного хищения и включила в него эстонскую фирму – под подозрение попали как материнская компания Olybet OB Holding 1, так и глава концерна Olympic Кори Дэвид Пламмер.
«Мы получили информацию, что Степуконис проиграл деньги в эстонской игорной компании, не имевшей лицензии в Литве. Поэтому мы начали расследование в отношении OB Holding 1, чтобы вернуть средства», – заявил представитель Европейской прокуратуры Дарюс Карчинскас.
OB Holding 1 OÜ – материнская компания группы Olybet, предоставляющая услуги онлайн-казино в странах Балтии. Кроме того, у концерна есть физические казино в Литве. Выручка OB Holding 1 в 2023 году составила 43,7 миллиона евро, а операционная прибыль – более 18 миллионов евро.
Компания OB Holding 1 оспорила арест имущества в суде и дошла до Верховного суда, но в конечном итоге проиграла. Верховный суд даже не рассматривал апелляцию, районный суд оставил в силе арест имущества.
Похожие статьи

Новости
  • 28.07.25, 12:31
Материнской компании Olympic грозит неплатежеспособность
Зарегистрированной в Люксембурге Odyssey Europe Holdco – материнской компании казино-сети Olympic и интернет-казино Olybet – грозит неплатежеспособность, если к концу года компания не сможет рефинансировать облигации на сумму 200 млн евро.
Новости
  • 09.05.25, 17:14
Европейские власти арестовали более 31 миллиона евро у эстонского казино Olybet
Ведется расследование
Европейская прокуратура наложила арест на активы эстонского казино Olybet, входящего в концерн Olympic, на сумму 31,6 миллиона евро, подтвердило ведомство Äripäev.
Новости
  • 06.03.25, 13:47
Дело о краже в Baltcap: обвинения предъявлены эстонскому казино и его руководителю
Европейская прокуратура, перенявшая от прокуратуры Литвы расследование хищения средств в Baltcap, сообщила, что предъявила обвинение одному из эстонских казино и его руководителю.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

