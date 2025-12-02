Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности

«Рауль — человек, с которого мне самому стоило бы брать пример. Очень сильный предприниматель», — хвалит его представитель старшего поколения бизнеса Олег Гросс. «Когда оглядываюсь назад, то думаю: будь у меня когда-то такое же отношение, как у Рауля, я бы достиг гораздо большего».
За тремя крупнейшими успешными компаниями Эстонии стоит предприниматель Тоомас Аннус – его фирмы в этом году вырулили на вершину рейтинга благодаря кварталу Arter, однако настоящий ключ к долгосрочному успеху кроется в другом.
В нынешний ТОП химической промышленности вошли 49 компаний. По сравнению с прошлым годом совокупный оборот отрасли остался примерно на том же уровне — около миллиарда евро, однако суммарная прибыль резко выросла — с 6,6 млн до 49,7 млн евро.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.