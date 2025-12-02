Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,33%297,53
  • OMX Riga0,33%927,2
  • OMX Tallinn0,01%1 949,19
  • OMX Vilnius0,24%1 283,5
  • S&P 500−0,53%6 812,63
  • DOW 30−0,9%47 289,33
  • Nasdaq −0,38%23 275,92
  • FTSE 1000,12%9 714,35
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,24
  • 02.12.25, 08:58

Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности

Член совета по экономическому росту при премьер-министре Рауль Йеэтс за два десятилетия прошел путь от владельца дышащего на ладан коровника до крупного производителя молока.
Рауль Йеэтс предпочитает, чтобы все делалось, как он задумал. Когда фотограф попытался поставить его на фоне кустов, Йеэтс отказался. Хорошо знающий его раллист Отт Тянак замечает: владельца лесов так просто не переубедишь. «Если для него этот куст был буреломом — значит, это бурелом».
«Рауль — человек, с которого мне самому стоило бы брать пример. Очень сильный предприниматель», — хвалит его представитель старшего поколения бизнеса Олег Гросс. «Когда оглядываюсь назад, то думаю: будь у меня когда-то такое же отношение, как у Рауля, я бы достиг гораздо большего».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • 28.11.25, 08:54
Формула владельца самых успешных компаний: пахать и планировать
За тремя крупнейшими успешными компаниями Эстонии стоит предприниматель Тоомас Аннус – его фирмы в этом году вырулили на вершину рейтинга благодаря кварталу Arter, однако настоящий ключ к долгосрочному успеху кроется в другом.
  • 27.11.25, 23:00
ТОП 1000 успешных компаний: три фирмы одного крупного игрока вошли в первую десятку
На этот раз в лидеры ТОПа успешных компаний Эстонии вышли строительные и девелоперские фирмы. Один из предпринимателей привлек внимание тем, что три его компании вошли в первую десятку.
  • 29.11.25, 13:54
Компания Индрека Нейвельта вошла в ТОП электронной промышленности. «Прибыль и производительность для меня второстепенны»
Компания AS Ldiamon, крупным акционером которой является бывший банкир и предприниматель Индрек Нейвельт, вошла в десятку ТОПа электронной промышленности.
  • 29.11.25, 13:00
ТОП химической промышленности: компания из Кохтла-Ярве увеличила прибыль более чем в пять раз
В нынешний ТОП химической промышленности вошли 49 компаний. По сравнению с прошлым годом совокупный оборот отрасли остался примерно на том же уровне — около миллиарда евро, однако суммарная прибыль резко выросла — с 6,6 млн до 49,7 млн евро.
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Основатель Эстонского центра морских инноваций Арго Сильдвеэ говорит, что пять лет вкладывал всю душу, чтобы вывести эстонцев на вершину мирового судостроения, однако теперь несколько предпринимателей обвиняют его в корыстных амбициях и махинациях.
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
«Капитала никогда не бывает достаточно», – говорит глава Infortar Мартти Талгре.
  • 01.12.25, 06:00
Глава Infortar: мы не кудахчем, что собираемся начать нести яйца
«Money talks», – так прокомментировал сделку многолетний руководитель бывшей материнской компании порта Baltic Sea Bunkering Алексей Мюрисеп.
  • 01.12.25, 15:31
Сделка с загвоздкой. Продавцам порта Палдиски предстоит уладить старые проблемы
Лучший ремесленный предприниматель года Марет Лехис.
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
  • 01.12.25, 17:05
Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт.
  • 01.12.25, 12:17
Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
Строительные работы завершатся в ноябре 2027 года.
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

