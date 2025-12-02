Назад 02.12.25, 08:58 Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности Член совета по экономическому росту при премьер-министре Рауль Йеэтс за два десятилетия прошел путь от владельца дышащего на ладан коровника до крупного производителя молока.

«Рауль — человек, с которого мне самому стоило бы брать пример. Очень сильный предприниматель», — хвалит его представитель старшего поколения бизнеса Олег Гросс. «Когда оглядываюсь назад, то думаю: будь у меня когда-то такое же отношение, как у Рауля, я бы достиг гораздо большего».