Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%302,09
  • OMX Riga−0,03%936,8
  • OMX Tallinn−0,09%1 994,22
  • OMX Vilnius0,21%1 310,43
  • S&P 5000,00%6 800,26
  • DOW 300,00%48 114,26
  • Nasdaq 0,23%23 111,46
  • FTSE 1001,55%9 835,3
  • Nikkei 2250,26%49 512,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,19
  • OMX Baltic0,02%302,09
  • OMX Riga−0,03%936,8
  • OMX Tallinn−0,09%1 994,22
  • OMX Vilnius0,21%1 310,43
  • S&P 5000,00%6 800,26
  • DOW 300,00%48 114,26
  • Nasdaq 0,23%23 111,46
  • FTSE 1001,55%9 835,3
  • Nikkei 2250,26%49 512,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,19
  • 16.12.25, 16:04

Трамп требует от медиакомпании BBC 10 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп выполнил свою угрозу и подал против британской медиакомпании BBC иск на 10 млрд долларов (8,5 миллиарда евро). Ранее речь шла о возможной сумме иска от одного до пяти млрд долларов.
Трамп в своем иске утверждает, что BBC сознательно исключила важную часть его речи, чтобы представить показанные высказывания в искаженном контексте.
  • Трамп в своем иске утверждает, что BBC сознательно исключила важную часть его речи, чтобы представить показанные высказывания в искаженном контексте.
  • Foto: Shutterstock
Глава Белого дома анонсировал подачу иска еще месяц назад. Поводом стал спор вокруг монтажа его речи от 6 января 2021 года, использованного BBC в программе Panorama. Выпуск вышел незадолго до президентских выборов в ноябре 2024 года, на которых Трамп победил кандидата от демократов Камалу Харрис, передает DW.
Президент США обвиняет медиакомпанию в «ложном, клеветническом, вводящем в заблуждение, уничижительном, подстрекательском и злонамеренном» изображении его в программе. По утверждению Трампа, BBC стремилась вмешаться в ход президентских выборов и повлиять на их исход в ущерб ему.
Спор вокруг передачи о штурме Капитолия

Статья продолжается после рекламы

BBC использовала для передачи фрагменты из разных частей речи Трампа, смонтировав их в один видеоряд. В тот день – 6 января 2021 года – в Вашингтоне произошел штурм Капитолия, где собирались официально утвердить итоги президентских выборов 2020 года, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
Трамп, который на тот момент еще формально занимал высший государственный пост, в своей речи вновь повторил многократно опровергнутые утверждения о фальсификации выборов. После выступления его сторонники ворвались в здание Конгресса.
BBC отвергает обвинения в клевете
BBC признала, что в результате монтажа при просмотре передачи могло сложиться впечатление, будто речь идет о едином фрагменте выступления Трампа. Это, по признанию медиакомпании, могло навести на мысль, что глава Белого дома напрямую призывал к насилию. BBC принесла ему извинения. Этот эпизод был назван одной из ключевых причин отставки генерального директора BBC Тима Дэви и руководителя отдела новостей Деборы Тернесс.
Трамп в своем иске утверждает, что медиакомпания сознательно исключила важную часть его речи, чтобы представить показанные высказывания в искаженном контексте.
Ранее адвокаты президента США направили BBC письмо с угрозой судебного иска, если медиакомпания не принесет извинения, не снимет программу с эфира и не выплатит компенсацию. BBC заявила, что выпуск больше не будет транслироваться, но отказалась выплачивать компенсацию, указав на отсутствие оснований для иска о клевете.
Давление Трампа на СМИ
Это уже не первый случай, когда президент США предпринимает юридические действия против СМИ. С начала второго президентского срока в январе Трамп ужесточил риторику в отношении журналистов и неоднократно прибегал к судебным искам, стремясь дискредитировать или ограничить публикации о себе и своей администрации.

Горячие новости

  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
  • 13.12.25, 12:08
«Радио не слушаю, газеты не читаю»: руководитель небольшой строительной компании о том, как работать без оглядки на рынок
  • 12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
  • KM
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Статья продолжается после рекламы

Трамп регулярно обвиняет крупные медиа в распространении «фейковых новостей» и публично оскорбляет журналистов за неудобные вопросы. Одним из инструментов давления, по мнению критиков, стали многомиллиардные судебные иски.
Предыдущие иски
Ранее Трамп подавал иски против американских телеканалов CBS и ABC. В обоих случаях стороны заключили мировые соглашения на крупные суммы, не доводя дела до суда. Критики расценивают такие действия как попытки запугивания и угрозу свободе прессы.
Кроме того, Трамп подал иск против газеты The New York Times, обвинив ее в клевете перед выборами 2024 года и потребовав компенсацию на миллиардную сумму. Издание назвало иск юридически несостоятельным и расценило его как попытку воспрепятствовать независимой журналистике.
Президент США также вступил в конфликт с медиамагнатом Рупертом Мердоком, чьи издания традиционно относились к нему благожелательно. Трамп требует от него многомиллиардную компенсацию. Поводом стала публикация в The Wall Street Journal о возможной связи Трампа с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Речь шла о якобы поздравительном письме с откровенным содержанием к 50-летию Эпштейна в 2003 году, подписанном именем Трампа. Президент США отрицает, что является автором этого письма.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.12.25, 10:05
Трамп: в беседе с европейскими лидерами были «резкие слова»
В разговоре с Мерцем, Макроном и Стармером дошло до «резких слов», рассказал журналистам Дональд Трамп. По его словам, американских представителей пригласили на встречу в Европу.
Новости
  • 11.12.25, 16:03
Райво Варе – о мирном плане по Украине: кажется, что почти обо всем уже договорились
В отношении так называемого мирного плана по Украине, в который уже вносились изменения, но содержание которого не раскрывается, создается впечатление, что почти по всем вопросам уже достигнуты договоренности, заявил эксперт по геополитике Райво Варе в передаче радио Äripäev «Globaalne pilk».
Новости
  • 10.12.25, 08:44
Оборонный бюджет США ограничит внешнюю политику Трампа и даст Эстонии деньги
Оборонный бюджет, который в среду будет вынесен на голосование в Конгрессе США, включает политические ограничения для Белого дома и предусматривает для стран Балтии почти 150 миллионов евро.
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.12.25, 19:07
Крайне необычным способом: Таавет Хинрикус получил рекордные для Эстонии дивиденды
Почти 100 млн евро!
2
Новости
  • 14.12.25, 11:54
Эстония может понести значительные расходы из-за бессрочной заморозки российских активов
3
ТОП
  • 15.12.25, 17:14
ТОП обрабатывающей промышленности возглавила семейная компания Малюгиных
4
Новости
  • 12.12.25, 14:41
Таллинн требует банкротства погрязшего в долгах предпринимателя
5
Новости
  • 16.12.25, 09:51
Прокуратура обвиняет в коррупции двух политиков из Кохтла-Ярве
6
Новости
  • 15.12.25, 19:29
Латвийский суд признал Олега Осиновского виновным в даче крупной взятки

Последние новости

Новости
  • 17.12.25, 14:43
Ни кола ни двора: руководство ERIAL опустошило КСО перед банкротством
Новости
  • 17.12.25, 13:25
Эксперт Sorainen: иностранные инвесторы вернулись и совершают крупные сделки
Новости
  • 17.12.25, 12:28
Налоговые поступления стремительно растут
Новости
  • 17.12.25, 11:59
Сингапурский энергетический гигант построит в Пярну единственный в странах Балтии завод по производству метанола
Новости
  • 17.12.25, 11:34
Европа окончательно упрощает ESG-отчетность: от требований освобождены большинство эстонских компаний
Новости
  • 17.12.25, 11:06
Трамп объявил блокаду подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы
Mнения
  • 17.12.25, 10:45
Принятие поправки превратило бы армию в инструмент дезинтеграции
Новости
  • 17.12.25, 10:00
«Это погубит сектор». Торфодобывающие предприятия критикуют план министерства

Сейчас в фокусе

«Поскольку дела у компании идут хорошо, я воспользовался возможностью и получил сразу более крупную сумму дивидендов. Эстонскому государству необходимо увеличивать оборонные расходы и повышать качество управления в публичном секторе, модернизировать систему образования. Уплата налогов с честно заработанного дохода — это способ предпринимателя внести вклад в развитие своей страны», – так Хинрикус прокомментировал выплату рекордных дивидендов.
Новости
  • 15.12.25, 19:07
Крайне необычным способом: Таавет Хинрикус получил рекордные для Эстонии дивиденды
Почти 100 млн евро!
«Молодая пенсионерка» Ану Лилль убеждена, что многие люди могли бы быть финансово свободными, если бы распоряжались своим имуществом более разумно.
Биржа
  • 16.12.25, 08:47
Как стать пенсионером: путь инвесторов от наемной работы к жизни за счет портфеля
«Многие были бы финансово свободны, если бы жили иначе»
Александр Малюгин – основатель судостроительной и судоремонтной компании LTH-Baas. В настоящее время он владеет компанией наравне со своим сыном Антоном Малюгиным.
ТОП
  • 15.12.25, 17:14
ТОП обрабатывающей промышленности возглавила семейная компания Малюгиных
Ключевое значение при выплате пособия на трудоспособность имеет брутто-доход человека.
Подсказка
  • 16.12.25, 14:09
Частичная трудоспособность: что важно учитывать в 2026 году?
Жители Эстонии ощущают, что страна стала дорогой – с этим утверждением согласны 87% респондентов.
Новости
  • 16.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: в торговле сохранится острая конкуренция, кино и цветы отошли на второй план
Поскольку моя цель — превзойти среднюю доходность фондовых рынков, в моем портфеле, как правило, должны преобладать акции, которые с высокой вероятностью будут расти быстрее, чем рынок в среднем.
Инвестор Тоомас
  • 16.12.25, 07:00
Инвестор Тоомас: за 24 года опыта я свел выбор акций к четырем простым вопросам
По словам исполнительного директора Amserv Рене Варека, разумно, что дизельные автомобили можно будет использовать ограниченно и в дальнейшем.
Новости
  • 16.12.25, 18:06
Эстонские автодилеры в ожидании важного решения: новые требования могут вытеснить европейские автомобили с рынка
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025