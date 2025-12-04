Swedbank прогнозирует хорошие времена для Tallinna Sadam

Аналитик Swedbank Отт Кристьян Оллисаар заявил в аналитическом обзоре, что, по их оценке, Tallinna Sadam является основным бенефициаром импорта, связанного с Rail Baltica.
Foto: Andras Kralla
Swedbank опубликовал в своем блоге обновленный анализ Tallinna Sadam, в котором аналитик Отт Кристьян Оллисаар повысил целевую цену с прежних 1,3 евро до 1,35 евро. При текущей цене в 1,22 евро это означает потенциал роста на 10%.
У Tallinna Sadam в работе два крупных инвестиционных проекта. В следующем году в Палдиски появится новый причал, а в промышленном парке Мууга строится «зеленый» LNG-терминал, рассказал председатель правления компании Валдо Калм.
