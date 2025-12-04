Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,44%297,63
  • OMX Riga0,17%932,35
  • OMX Tallinn0,41%1 962,8
  • OMX Vilnius0,26%1 289,49
  • S&P 5000,00%6 849,67
  • DOW 30−0,19%47 790,13
  • Nasdaq 0,11%23 478,88
  • FTSE 1000,19%9 710,87
  • Nikkei 2252,33%51 028,42
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,58
  • 04.12.25, 19:18

Swedbank прогнозирует хорошие времена для Tallinna Sadam

Во вторник аналитик по акциям Swedbank сообщил, что банк повысил целевую цену акций Tallinna Sadam и изменил рекомендацию с нейтральной на «покупать».
Аналитик Swedbank Отт Кристьян Оллисаар заявил в аналитическом обзоре, что, по их оценке, Tallinna Sadam является основным бенефициаром импорта, связанного с Rail Baltica.
  • Аналитик Swedbank Отт Кристьян Оллисаар заявил в аналитическом обзоре, что, по их оценке, Tallinna Sadam является основным бенефициаром импорта, связанного с Rail Baltica.
  • Foto: Andras Kralla
Swedbank опубликовал в своем блоге обновленный анализ Tallinna Sadam, в котором аналитик Отт Кристьян Оллисаар повысил целевую цену с прежних 1,3 евро до 1,35 евро. При текущей цене в 1,22 евро это означает потенциал роста на 10%.
