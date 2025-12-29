Назад 29.12.25, 11:34 Глава внешней разведки Эстонии: у России сейчас нет намерений нападать на страны Балтии В настоящее время нет признаков того, что Россия намеревалась бы напасть на Эстонию, другие страны Балтии или на НАТО в целом. Об этом заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью ERR.

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Foto: Liis Treimann

«То, что мы видим сегодня, – у России в данный момент нет намерений нападать на какую-либо страну Балтии или на НАТО в более широком смысле», – сказал Розин, комментируя оценку текущих угроз.

По его словам, после реакции Запада и НАТО на различные инциденты в регионе Россия скорректировала свое поведение и старается избегать открытых конфликтов, в том числе в воздушном пространстве и над Балтийским морем. Глава разведки подчеркнул, что задача Эстонии заключается в том, чтобы сохранить нынешнюю ситуацию и не допустить ее ухудшения, несмотря на продолжающуюся войну в Украине и высокий уровень военной активности в регионе.