Глава внешней разведки Эстонии: у России сейчас нет намерений нападать на страны Балтии

В настоящее время нет признаков того, что Россия намеревалась бы напасть на Эстонию, другие страны Балтии или на НАТО в целом. Об этом заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью ERR.
- Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
- Foto: Liis Treimann
«То, что мы видим сегодня, – у России в данный момент нет намерений нападать на какую-либо страну Балтии или на НАТО в более широком смысле», – сказал
Розин, комментируя оценку текущих угроз.
По его словам, после реакции Запада и НАТО на различные инциденты в регионе Россия скорректировала свое поведение и старается избегать открытых конфликтов, в том числе в воздушном пространстве и над Балтийским морем. Глава разведки подчеркнул, что задача Эстонии заключается в том, чтобы сохранить нынешнюю ситуацию и не допустить ее ухудшения, несмотря на продолжающуюся войну в Украине и высокий уровень военной активности в регионе.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности добиваться «всех поставленных задач» в ходе войны против Украины военным путем, обвинив Киев в нежелании урегулировать конфликт мирными средствами. С таким заявлением он выступил на совещании с руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план по завершению войны, состоящий из 20 пунктов, подготовлен примерно на 90 процентов.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.