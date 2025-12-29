Лучший руководитель Эстонии: мирное соглашение не развернет экономику к быстрому росту
Руководитель и владелец Hansa Grupp Неэме Таммис отметил, что, хотя все и ждут окончания войны в Украине, мирное соглашение само по себе не способствует быстрому росту экономики, если только в Европу вновь не будет допущен российский капитал.
Таммис, который весной получил от Äripäev титул «Лучшего руководителя Эстонии», выразил неуверенность в отношении возможного мирного соглашения между Украиной и Россией: «Я не верю, что это мирное соглашение станет win-win-решением, которое принесет устойчивую стабильность».
Ключ к успеху компании – в том, чтобы команда понимала ценность своей работы, а не только ее содержание. Заработную плату следует рассматривать как инвестицию во вклад и развитие человека, пишет председатель правления Hansa Grupp и обладатель звания лучшего руководителя Эстонии по версии Äripäev Неэме Таммис.
Что произошло бы, если бы в Таллинне и Харьюмаа создали систему общественного транспорта, которой удобно пользоваться и за которую люди не платят принудительно, – задается вопросом председатель правления Hansa Grupp и обладатель звания лучшего руководителя Эстонии по версии Äripäev Неэме Таммис в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
На сцене конференции Äriplaan 2026 выступил руководитель Hansa Grupp и недавно удостоенный звания лучшего руководителя Эстонии Неэме Таммис, резко и эмоционально высказавшись о состоянии общественного транспорта страны. Его посыл был однозначным: система раздроблена, подвержена манипуляциям со стороны политиков и в ней отсутствует подход, ориентированный на пассажиров.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.