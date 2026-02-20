Верховный суд США отменил пошлины Трампа

Верховный суд США вынес решение, согласно которому введение пошлин на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года является незаконным.
- Основой экономической политики Дональда Трампа были пошлины, многие из которых были отменены сегодня Верховным судом США
Закон, на котором основывались эти импортные пошлины, «не уполномочивает президента вводить тарифы», — постановили судьи Верховного суда, принявшие решение с перевесом в три голоса (шесть судей проголосовали за, три - против).
В решении отмечается, что до Трампа ни один президент никогда не использовал рассматриваемый закон «для введения каких-либо пошлин, тем более пошлин такого масштаба».
Судьи также подчеркнули, что Трамп ввёл тарифы в обход Конгресса, который по Конституции наделён правом устанавливать налоги. Для обоснования «экстраординарных» полномочий вводить пошлины Трамп должен «указать на чёткое разрешение Конгресса», — говорится в решении. — «Он этого сделать не может».
Мнение суда огласил председатель Верховного суда Джон Робертс. В меньшинстве остались судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито и Бретт Кавано.
Решение суда касается не всех пошлин, а только тех, которые вводились на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях, принятого в 1977 году.
Как пишет BBC, это решение стало сокрушительным поражением для Трампа, который сделал пошлины центральным элементом своей экономической политики и считал, что у его администрации есть право вводить тарифы в отношении любой страны в любое время без участия Конгресса.
