  • OMX Baltic0,1%320,2
  • OMX Riga−0,22%899,62
  • OMX Tallinn−0,13%2 093,58
  • OMX Vilnius0,17%1 415,48
  • S&P 5000,69%6 909,51
  • DOW 300,47%49 625,97
  • Nasdaq 0,9%22 886,07
  • FTSE 1000,56%10 686,89
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,4
  • 21.02.26, 11:23

Погранпункты Лухамаа и Койдула переходят на дневной режим работы

С 24 февраля шоссейно-пограничные пункты Лухамаа и Койдула на границе с Россией начнут работать только в дневное время – с 7:00 до 19:00. Решение ранее приняло правительство, объяснив его участившимися пограничными инцидентами со стороны РФ.
Погранпункт Лухамаа.
  • Погранпункт Лухамаа.
  • Foto: Väinu Rozental
Как сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны, ночное закрытие позволит перераспределить ресурсы на наиболее уязвимые участки сухопутной и водной границы, пишет rus.err.ee. При этом число сотрудников на пунктах пропуска в дневные часы увеличивать не планируют.
Начальник пограничной охраны Вейко Коммуссаар отметил, что из-за этого пересечение границы может занимать больше времени. Жителям советуют заранее планировать поездки и не переносить пересечение на вечер: при большой очереди можно не успеть пересечь границу до закрытия и не суметь попасть в Россию или вернуться в Эстонию в тот же день.
В ночное время пересечение границы через Лухамаа и Койдула будет полностью прекращено, а нахождение посторонних лиц на территории пунктов пропуска запретят. Ограничения вводятся первоначально на три месяца, дальнейшее решение будет зависеть от ситуации на границе.

Режим работы погранпункта в Нарве останется прежним: пересечь границу там по-прежнему можно только пешком с 7:00 до 23:00.
Коммуссаар также напомнил, что Департамент полиции и пограничной охраны много лет рекомендует воздерживаться от поездок в Россию, поскольку действия российских пограничников «непредсказуемы», а эстонским властям в целях безопасности может потребоваться срочно закрыть пункты пропуска. «Люди должны быть готовы к тому, что российская сторона может проявить неожиданный интерес, расспрашивать в целях получения информации и задержать в своих интересах», – подчеркнул он.
Похожие статьи

В 2025 году через пограничный пункт Койдула в общей сложности прошло 213 910 человек.
  • 05.02.26, 19:57
Эстония временно ограничит ночное движение на погранпунктах Лухамаа и Койдула
Гендиректор Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви рассказал, какие компании попадают в поле зрения департамента.
  • 20.02.26, 16:51
Глава НТД: профессиональные нарушители санкций неглупы, они избегают эстонских погранпунктов
Нарва. Вид на границу с Россией.
  • 19.06.25, 16:49
НТД: очереди на восточной границе станут длиннее
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.02.26, 17:51
Таллинн одобрил изменение трассы трамвайной линии в Пельгуранна, министерство об этом ничего не знает
2
Mнения
  • 20.02.26, 06:00
Как в нашей семье завелась угроза безопасности
3
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
4
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
5
Новости
  • 20.02.26, 08:33
Горькая реальность ресторанного бизнеса: даже признанные и увенчанные закрываются
6
Подсказка
  • 19.02.26, 18:41
Эксперт по недвижимости: эпоха «квадратных метров» сменилась эрой энергоэффективности

Последние новости

Новости
  • 21.02.26, 12:57
Серебро Олимпиады подняло Хенри Сильдару в категорию A, выплаты от EOK вырастут
Новости
  • 21.02.26, 11:23
Погранпункты Лухамаа и Койдула переходят на дневной режим работы
Новости
  • 21.02.26, 11:01
«15 грузовиков попкорна в месяц»: эстонский производитель снеков резко увеличивает поставки в Швецию
Новости
  • 20.02.26, 20:52
Трамп: пошлины остаются в силе, и мы вводим глобальный тариф в размере 10%
Новости
  • 20.02.26, 19:00
«Деловые ведомости» получили премии Медиасоюза в двух номинациях
Новости
  • 20.02.26, 18:55
Верховный суд США отменил пошлины Трампа
Биржа
  • 20.02.26, 17:59
Trigon Property осталась без выручки и завершила прошлый год с убытком
Новости
  • 20.02.26, 17:30
Объем средств в фондах второй пенсионной ступени превысил 7 млрд

Сейчас в фокусе

Французский ресторан, проработавший более пяти лет в Кадриорге на улице Рудольфа Тобиаса, закроется в марте.
Новости
  • 20.02.26, 08:33
Горькая реальность ресторанного бизнеса: даже признанные и увенчанные закрываются
Олеся Лагашина.
Mнения
  • 20.02.26, 06:00
Как в нашей семье завелась угроза безопасности
«Лучшие уроки мы извлекаем из честного разбора ошибок и переноса этого опыта в будущие проекты», – сказал предприниматель Кайдо Йыэлехт на 26-м Конгрессе газелей.
Новости
  • 20.02.26, 11:00
Успешный предприниматель: три шага, которые помогают компании оставаться прибыльной даже в кризис
Концепция авторских хот-догов SHO, вдохновленная Одессой, родным городом основательницы кафе, многим понравилась в Эстонии, но выбранная локация не оставляет потенциала для роста, говорит она.
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Кристи Демин на Конгрессе газелей в 2026 году.
Новости
  • 19.02.26, 16:02
Глава агентства недвижимости: хороший маклер может зарабатывать до 100 000 евро в месяц
Шведский регулятор еще в 2020 году оштрафовал Swedbank на 4 млрд шведских крон, или примерно на 426 млн долларов, за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. На фото – глава Swedbank в Швеции Йенс Хенрикссон комментирует результаты тогдашней проверки.
Новости
  • 20.02.26, 14:07
Финансовая инспекция Швеции начала проверку Swedbank
За десять лет покупатели частных домов стали более осведомленными.
Подсказка
  • 19.02.26, 18:41
Эксперт по недвижимости: эпоха «квадратных метров» сменилась эрой энергоэффективности
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

