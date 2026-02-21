Назад 21.02.26, 11:23 Погранпункты Лухамаа и Койдула переходят на дневной режим работы С 24 февраля шоссейно-пограничные пункты Лухамаа и Койдула на границе с Россией начнут работать только в дневное время – с 7:00 до 19:00. Решение ранее приняло правительство, объяснив его участившимися пограничными инцидентами со стороны РФ.

Погранпункт Лухамаа.

Foto: Väinu Rozental

Как сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны, ночное закрытие позволит перераспределить ресурсы на наиболее уязвимые участки сухопутной и водной границы, пишет rus.err.ee . При этом число сотрудников на пунктах пропуска в дневные часы увеличивать не планируют.

Начальник пограничной охраны Вейко Коммуссаар отметил, что из-за этого пересечение границы может занимать больше времени. Жителям советуют заранее планировать поездки и не переносить пересечение на вечер: при большой очереди можно не успеть пересечь границу до закрытия и не суметь попасть в Россию или вернуться в Эстонию в тот же день.

В ночное время пересечение границы через Лухамаа и Койдула будет полностью прекращено, а нахождение посторонних лиц на территории пунктов пропуска запретят. Ограничения вводятся первоначально на три месяца, дальнейшее решение будет зависеть от ситуации на границе.

Режим работы погранпункта в Нарве останется прежним: пересечь границу там по-прежнему можно только пешком с 7:00 до 23:00.

Коммуссаар также напомнил, что Департамент полиции и пограничной охраны много лет рекомендует воздерживаться от поездок в Россию, поскольку действия российских пограничников «непредсказуемы», а эстонским властям в целях безопасности может потребоваться срочно закрыть пункты пропуска. «Люди должны быть готовы к тому, что российская сторона может проявить неожиданный интерес, расспрашивать в целях получения информации и задержать в своих интересах», – подчеркнул он.