  • OMX Baltic0,21%320,55
  • OMX Riga−0,4%897,96
  • OMX Tallinn−0,14%2 093,44
  • OMX Vilnius0,38%1 418,47
  • S&P 5000,00%6 861,89
  • DOW 300,00%49 395,16
  • Nasdaq −0,31%22 682,73
  • FTSE 1000,42%10 671,69
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,41
  • 20.02.26, 14:07

Финансовая инспекция Швеции начала проверку Swedbank

Финансовая инспекция Швеции сообщила, что начала проверку, связанную с соблюдением Swedbank требований по борьбе с отмыванием денег, передает Dagens Industri.
Шведский регулятор еще в 2020 году оштрафовал Swedbank на 4 млрд шведских крон, или примерно на 426 млн долларов, за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. На фото – глава Swedbank в Швеции Йенс Хенрикссон комментирует результаты тогдашней проверки.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Проверка охватывает период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2025 года.
