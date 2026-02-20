Финансовая инспекция Швеции начала проверку Swedbank

Шведский регулятор еще в 2020 году оштрафовал Swedbank на 4 млрд шведских крон, или примерно на 426 млн долларов, за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег. На фото – глава Swedbank в Швеции Йенс Хенрикссон комментирует результаты тогдашней проверки.
Foto: Reuters/Scanpix
Проверка охватывает период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2025 года.
Swedbank оказался под влиянием ФСБ и стал инструментом в скрытой войне Владимира Путина против Запада, рассказали шведские журналисты Аксель Горд Хумлесьё и Ларс Берге на презентации книги «Медовая ловушка».
Экономика Эстонии в этом году перейдет к заметно более устойчивому росту по сравнению с прошлым годом, однако для тех, чья покупательная способность пострадала сильнее всего, улучшения будут менее ощутимыми.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.