Успешный предприниматель: три шага, которые помогают компании оставаться прибыльной даже в кризис

«Лучшие уроки мы извлекаем из честного разбора ошибок и переноса этого опыта в будущие проекты», – сказал предприниматель Кайдо Йыэлехт на 26-м Конгрессе газелей.
Foto: Andras Kralla
По словам Кайдо Йыэлехта, следующий рывок роста эстонских компаний должен быть связан с выходом на зарубежные рынки, а не с дележом внутреннего рынка. Он считает, что основа долгосрочного успеха – дисциплина в финансовом планировании, эмоционально уравновешенное управление и справедливое распределение прибыли между членами команды.
«Вхождение в первую десятку ТОПа газелей требует большего, чем хороший продукт или услуга, — для этого нужна смелость отличаться, пробовать и расти даже тогда, когда другие жмут на тормоз», — сказал руководитель завода по производству электроники Electro-Hill OÜ Айво Аунапуу.
Секрет успеха Evocon — компании, которая уже шесть раз становилась газелью и поставляет программное обеспечение для производства, — в простоте, признался менеджер по продукции и сооснователь компании Мартин Ляэтс.
Какие экономические, технологические и кадровые тренды будут формировать предпринимательскую среду Эстонии в ближайшие годы? На панели Конгресса газелей обсудили важную тему: как амбициозные предприниматели могут расти, адаптироваться и оставаться конкурентоспособными в ближайшие годы.
