Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,39%319,77
  • OMX Riga−0,93%896,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 091,74
  • OMX Vilnius−0,08%1 410,66
  • S&P 500−0,28%6 861,89
  • DOW 30−0,54%49 395,16
  • Nasdaq −0,31%22 682,73
  • FTSE 1000,52%10 682,56
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • OMX Baltic0,39%319,77
  • OMX Riga−0,93%896,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 091,74
  • OMX Vilnius−0,08%1 410,66
  • S&P 500−0,28%6 861,89
  • DOW 30−0,54%49 395,16
  • Nasdaq −0,31%22 682,73
  • FTSE 1000,52%10 682,56
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • 20.02.26, 11:00

Успешный предприниматель: три шага, которые помогают компании оставаться прибыльной даже в кризис

Выступая на Конгрессе газелей, предприниматель Кайдо Йыэлехт назвал ключевые рекомендации для бизнеса, которые, по его мнению, помогают избежать самых дорогих ошибок.
«Лучшие уроки мы извлекаем из честного разбора ошибок и переноса этого опыта в будущие проекты», – сказал предприниматель Кайдо Йыэлехт на 26-м Конгрессе газелей.
  • «Лучшие уроки мы извлекаем из честного разбора ошибок и переноса этого опыта в будущие проекты», – сказал предприниматель Кайдо Йыэлехт на 26-м Конгрессе газелей.
  • Foto: Andras Kralla
По словам Кайдо Йыэлехта, следующий рывок роста эстонских компаний должен быть связан с выходом на зарубежные рынки, а не с дележом внутреннего рынка. Он считает, что основа долгосрочного успеха – дисциплина в финансовом планировании, эмоционально уравновешенное управление и справедливое распределение прибыли между членами команды.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 18.02.26, 18:51
Рост не вовремя, но на полных оборотах: как небольшой завод электроники в Раквере экспортирует на другой конец света
«Вхождение в первую десятку ТОПа газелей требует большего, чем хороший продукт или услуга, — для этого нужна смелость отличаться, пробовать и расти даже тогда, когда другие жмут на тормоз», — сказал руководитель завода по производству электроники Electro-Hill OÜ Айво Аунапуу.
Новости
  • 18.02.26, 17:45
Секрет успеха шестикратной компании-газели — в простоте
Секрет успеха Evocon — компании, которая уже шесть раз становилась газелью и поставляет программное обеспечение для производства, — в простоте, признался менеджер по продукции и сооснователь компании Мартин Ляэтс.
Новости
  • 18.02.26, 14:29
«В мутной воде хорошо ловить рыбу». Что предприниматель должен делать сегодня, чтобы быть успешным в будущем?
Какие экономические, технологические и кадровые тренды будут формировать предпринимательскую среду Эстонии в ближайшие годы? На панели Конгресса газелей обсудили важную тему: как амбициозные предприниматели могут расти, адаптироваться и оставаться конкурентоспособными в ближайшие годы.
ТОП
  • 18.02.26, 17:05
ТОП газелей: компаний с бурным ростом становится все меньше
В Эстонии компаний-газелей, то есть быстрорастущих предприятий, в последние годы стало заметно меньше.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
2
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
3
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
4
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
5
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
6
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено

Последние новости

Новости
  • 20.02.26, 11:00
Успешный предприниматель: три шага, которые помогают компании оставаться прибыльной даже в кризис
Новости
  • 20.02.26, 10:30
Bonava построит в Хааберсти 300 квартир
Новости
  • 20.02.26, 10:04
Леэдо пытается оспорить тюремный срок
Новости
  • 20.02.26, 09:44
Объем строительства в Эстонии продолжил снижаться четвертый год подряд
Новости
  • 20.02.26, 08:33
Горькая реальность ресторанного бизнеса: даже признанные и увенчанные закрываются
Mнения
  • 20.02.26, 06:00
Как в нашей семье завелась угроза безопасности
Новости
  • 19.02.26, 20:02
Производитель яиц планирует построить новый птичник, выращивает зерно и увеличивает производство мяса. «Яйца должны быть в разных корзинах»
Подсказка
  • 19.02.26, 18:41
Эксперт по недвижимости: эпоха «квадратных метров» сменилась эрой энергоэффективности

Сейчас в фокусе

Концепция авторских хот-догов SHO, вдохновленная Одессой, родным городом основательницы кафе, многим понравилась в Эстонии, но выбранная локация не оставляет потенциала для роста, говорит она.
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Артуру Капаеву принадлежит стриптиз-клуб Diamond Club в центре Тарту.
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
За справедливую цену наряду с крупными институциональными инвесторами борются около 1200 миноритарных акционеров Olympic, у которых выкупили акции по 1,4 евро.
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
«По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала»
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Данию совсем недавно накрыли несколько масштабных волн сокращений, и их последствия только начинают проявляться. На фото – Копенгаген.
Новости
  • 19.02.26, 12:57
Сокращения в Novo Nordisk подняли волну тревоги в Дании
Эстонец в Дании: все затаили дыхание
Мартин Репинский.
Новости
  • 18.02.26, 16:25
Суд поставил точку в уголовном деле Репинского
Волости Йыхви придется выплатить почти 30 000 евро
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026