Назад 20.02.26, 20:52 Трамп: пошлины остаются в силе, и мы вводим глобальный тариф в размере 10% Дональд Трамп объявил на пресс-конференции, что пошлины остаются в силе плюс администрация вводит глобальный тариф в 10% поверх тех, что были введены ранее.

Foto: Мандель Нган / AFP / Scanpix

«С этого момента все пошлины национальной безопасности согласно разделу 232 и уже существующие пошлины согласно разделу 301 остаются в силе и полностью действуют. Сегодня я подпишу указ о вводе глобальных пошлин в размере 10% – поверх всех пошлин, которые уже были», – сказал президент США.

Ожидается, что глобальный тариф будет действовать пять месяцев.

Трамп также сказал, что глубоко разочарован решением Верховного суда США и считает нелепым, что согласно его трактовке президент США имеет право наложить полное эмбарго на торговлю с той или иной страной, но не имеет права наложить пошлину даже в размере 1 доллара.

«Я бы сказал, что даже 1 цент не можем наложить – да их уже перестали печатать (экономим). Оказалось, что у президента есть огромные полномочия – даже больше, чем мы думали. Мы имеем право уничтожить любую страну [объявив эмбарго]. Но не имеем права взыскать даже 1 доллар», – иронизирует Трамп.

Он также выразил свое уважение трем судьям Верховного суда, которые проголосовали против сегодняшнего решения.