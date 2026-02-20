Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,1%320,2
  • OMX Riga−0,22%899,62
  • OMX Tallinn−0,13%2 093,58
  • OMX Vilnius0,17%1 415,48
  • S&P 5000,58%6 901,77
  • DOW 300,31%49 546,34
  • Nasdaq 0,8%22 865,32
  • FTSE 1000,56%10 686,89
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,39
  • OMX Baltic0,1%320,2
  • OMX Riga−0,22%899,62
  • OMX Tallinn−0,13%2 093,58
  • OMX Vilnius0,17%1 415,48
  • S&P 5000,58%6 901,77
  • DOW 300,31%49 546,34
  • Nasdaq 0,8%22 865,32
  • FTSE 1000,56%10 686,89
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,39
  • 20.02.26, 20:52

Трамп: пошлины остаются в силе, и мы вводим глобальный тариф в размере 10%

Дональд Трамп объявил на пресс-конференции, что пошлины остаются в силе плюс администрация вводит глобальный тариф в 10% поверх тех, что были введены ранее.
Трамп: пошлины остаются в силе, и мы вводим глобальный тариф в размере 10%
  • Foto: Мандель Нган / AFP / Scanpix
«С этого момента все пошлины национальной безопасности согласно разделу 232 и уже существующие пошлины согласно разделу 301 остаются в силе и полностью действуют. Сегодня я подпишу указ о вводе глобальных пошлин в размере 10% – поверх всех пошлин, которые уже были», – сказал президент США.
Ожидается, что глобальный тариф будет действовать пять месяцев.
Трамп также сказал, что глубоко разочарован решением Верховного суда США и считает нелепым, что согласно его трактовке президент США имеет право наложить полное эмбарго на торговлю с той или иной страной, но не имеет права наложить пошлину даже в размере 1 доллара.

Статья продолжается после рекламы

«Я бы сказал, что даже 1 цент не можем наложить – да их уже перестали печатать (экономим). Оказалось, что у президента есть огромные полномочия – даже больше, чем мы думали. Мы имеем право уничтожить любую страну [объявив эмбарго]. Но не имеем права взыскать даже 1 доллар», – иронизирует Трамп.
Он также выразил свое уважение трем судьям Верховного суда, которые проголосовали против сегодняшнего решения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
2
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
3
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
4
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
5
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
6
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено

Последние новости

Новости
  • 20.02.26, 20:52
Трамп: пошлины остаются в силе, и мы вводим глобальный тариф в размере 10%
Новости
  • 20.02.26, 19:00
«Деловые ведомости» получили премии Медиасоюза в двух номинациях
Новости
  • 20.02.26, 18:55
Верховный суд США отменил пошлины Трампа
Биржа
  • 20.02.26, 17:59
Trigon Property осталась без выручки и завершила прошлый год с убытком
Новости
  • 20.02.26, 17:30
Объем средств в фондах второй пенсионной ступени превысил 7 млрд
Новости
  • 20.02.26, 17:17
Досрочно уходящий с поста Ныгене: свой вклад в Tallink я сделал
Новости
  • 20.02.26, 16:51
Глава НТД: профессиональные нарушители санкций неглупы, они избегают эстонских погранпунктов
Новости
  • 20.02.26, 16:46
Для учеников Ида-Вируского профтеха, которые не выучат эстонский за восемь недель, подготовили два варианта

Сейчас в фокусе

Концепция авторских хот-догов SHO, вдохновленная Одессой, родным городом основательницы кафе, многим понравилась в Эстонии, но выбранная локация не оставляет потенциала для роста, говорит она.
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Артуру Капаеву принадлежит стриптиз-клуб Diamond Club в центре Тарту.
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
За справедливую цену наряду с крупными институциональными инвесторами борются около 1200 миноритарных акционеров Olympic, у которых выкупили акции по 1,4 евро.
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
«По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала»
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Данию совсем недавно накрыли несколько масштабных волн сокращений, и их последствия только начинают проявляться. На фото – Копенгаген.
Новости
  • 19.02.26, 12:57
Сокращения в Novo Nordisk подняли волну тревоги в Дании
Эстонец в Дании: все затаили дыхание
Мартин Репинский.
Новости
  • 18.02.26, 16:25
Суд поставил точку в уголовном деле Репинского
Волости Йыхви придется выплатить почти 30 000 евро
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026