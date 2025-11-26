Деловые ведомости
  • 26.11.25, 15:31

Мюллер: главный риск банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости

Экономическое положение эстонских предприятий и банков в целом хорошее. Главный риск для банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости, особенно коммерческой, отмечает Банк Эстонии.
Старые коммерческие здания в Таллинне рискуют остаться без арендаторов.
  • Старые коммерческие здания в Таллинне рискуют остаться без арендаторов.
  • Foto: Liis Treimann
В связи с улучшением экономической ситуации кредиты в Эстонии стали брать значительно активнее, чем в среднем по еврозоне, однако устойчивость банков по-прежнему хорошая, и Банк Эстонии не считает необходимым повышать требования.
