Мюллер: главный риск банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости

Старые коммерческие здания в Таллинне рискуют остаться без арендаторов.
Foto: Liis Treimann
В связи с улучшением экономической ситуации кредиты в Эстонии стали брать значительно активнее, чем в среднем по еврозоне, однако устойчивость банков по-прежнему хорошая, и Банк Эстонии не считает необходимым повышать требования.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.