  • OMX Baltic−0,35%296,54
  • OMX Riga0,65%930,49
  • OMX Tallinn0,28%1 954,45
  • OMX Vilnius0,2%1 288,21
  • S&P 5000,00%6 829,37
  • DOW 300,00%47 474,46
  • Nasdaq 0,59%23 413,67
  • FTSE 100−0,16%9 686,66
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,65
  • 03.12.25, 12:54

ФОТО: Таллиннский аэропорт инвестирует 75 млн евро в расширение

В этом году Таллиннский аэропорт начнет расширение пассажирского терминала.
Первым шагом станет модернизация зоны регистрации и открытой зоны, а также установка устройств самообслуживания нового поколения.
  • Первым шагом станет модернизация зоны регистрации и открытой зоны, а также установка устройств самообслуживания нового поколения.
  • Foto: Arhitektuuribüroo Dagopen
По словам руководителя аэропорта Рийво Тувике, изначально терминал рассчитан на 2,8 млн пассажиров, однако уже сейчас через него проходит 3,5 млн человек в год. Тувике уверен, что к 2030 году это число вырастет до 5 млн человек.
