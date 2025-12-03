Назад 03.12.25, 12:54 ФОТО: Таллиннский аэропорт инвестирует 75 млн евро в расширение В этом году Таллиннский аэропорт начнет расширение пассажирского терминала.

Первым шагом станет модернизация зоны регистрации и открытой зоны, а также установка устройств самообслуживания нового поколения.

Foto: Arhitektuuribüroo Dagopen

По словам руководителя аэропорта Рийво Тувике, изначально терминал рассчитан на 2,8 млн пассажиров, однако уже сейчас через него проходит 3,5 млн человек в год. Тувике уверен, что к 2030 году это число вырастет до 5 млн человек.