ФОТО: Таллиннский аэропорт инвестирует 75 млн евро в расширение

В этом году Таллиннский аэропорт начнет расширение пассажирского терминала.
- Первым шагом станет модернизация зоны регистрации и открытой зоны, а также установка устройств самообслуживания нового поколения.
- Foto: Arhitektuuribüroo Dagopen
По словам руководителя аэропорта Рийво Тувике, изначально терминал рассчитан на 2,8 млн пассажиров, однако уже сейчас через него проходит 3,5 млн человек в год. Тувике уверен, что к 2030 году это число вырастет до 5 млн человек.
