Назначенный после казино-скандала генеральный директор покинул Baltcap

Функции генерального директора взял на себя партнер-основатель Пеэтер Сакс.
Foto: Remo Tõnismäe/Postimees/Scanpix
Метсанди присоединился к Baltcap в 2024 году, чтобы «поддержать компанию в период возросшей регуляторной сложности и организационных изменений». Должность генерального директора была создана в фонде после того, как Baltcap допустил хищение 40 млн евро собственных и инвесторских средств со стороны литовского управляющего фондом.
