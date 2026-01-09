Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,22%316,16
  • OMX Riga0,13%927,38
  • OMX Tallinn0,13%2 072,49
  • OMX Vilnius0,73%1 387,96
  • S&P 5000,00%6 921,46
  • DOW 300,00%49 266,11
  • Nasdaq −0,44%23 480,02
  • FTSE 1000,64%10 109,09
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,08
  09.01.26, 12:33

Назначенный после казино-скандала генеральный директор покинул Baltcap

Генеральный директор инвестиционной компании Baltcap Эге Метсанди, который должен был навести порядок в компании после произошедшего в 2023 году литовского скандала, во вторник покинул свой пост.
Функции генерального директора взял на себя партнер-основатель Пеэтер Сакс.
  • Функции генерального директора взял на себя партнер-основатель Пеэтер Сакс.
  • Foto: Remo Tõnismäe/Postimees/Scanpix
Метсанди присоединился к Baltcap в 2024 году, чтобы «поддержать компанию в период возросшей регуляторной сложности и организационных изменений». Должность генерального директора была создана в фонде после того, как Baltcap допустил хищение 40 млн евро собственных и инвесторских средств со стороны литовского управляющего фондом.
