Назад 09.01.26, 12:33 Назначенный после казино-скандала генеральный директор покинул Baltcap Генеральный директор инвестиционной компании Baltcap Эге Метсанди, который должен был навести порядок в компании после произошедшего в 2023 году литовского скандала, во вторник покинул свой пост.

Функции генерального директора взял на себя партнер-основатель Пеэтер Сакс.

Foto: Remo Tõnismäe/Postimees/Scanpix

Метсанди присоединился к Baltcap в 2024 году, чтобы «поддержать компанию в период возросшей регуляторной сложности и организационных изменений». Должность генерального директора была создана в фонде после того, как Baltcap допустил хищение 40 млн евро собственных и инвесторских средств со стороны литовского управляющего фондом.