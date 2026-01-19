Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,48%316,5
  • OMX Riga−0,54%933,41
  • OMX Tallinn−0,68%2 065,13
  • OMX Vilnius0,77%1 411,39
  • S&P 500−0,06%6 940,01
  • DOW 30−0,17%49 359,33
  • Nasdaq −0,06%23 515,39
  • FTSE 100−0,5%10 183,95
  • Nikkei 225−0,65%53 583,57
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,57
  19.01.26, 09:43

ЕС готовит ответ США из-за заявлений Трампа о Гренландии

Европейский союз разрабатывает пакет ответных мер на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией. В Брюсселе рассматривают введение пошлин на американские товары на сумму до 93 млрд евро, а также ограничение доступа американских компаний к единому рынку ЕС.
Как пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, обсуждение мер прошло на уровне 27 послов стран ЕС, чтобы обеспечить европейских лидеров рычагами влияния перед контактами с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Источники называют происходящее самым серьезным кризисом в трансатлантических отношениях за последние десятилетия.
Рассматриваются два основных сценария. Первый — реактивация списка пошлин на сумму 93 млрд евро, подготовленного еще в прошлом году, но временно замороженного до 6 февраля во избежание торговой войны. Второй — применение «Инструмента противодействия принуждению» (Anti-Coercion Instrument, ACI), принятого в 2023 году и до сих пор не использовавшегося. Этот механизм позволяет ограничивать инвестиции и экспорт услуг и может затронуть крупные американские технологические компании.
Наиболее решительно за использование ACI выступает Франция, которая координирует позицию с Германией. При этом большинство стран ЕС, по словам источников, выступают за попытку диалога с Трампом до перехода к жестким мерам. «У нас есть четкие инструменты возмездия, если это будет продолжаться. Но мы хотим дать ему возможность отступить», — сказал европейский дипломат.

Статья продолжается после рекламы

В качестве предупредительного шага Европарламент отложил голосование по снижению пошлин на товары из США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать суверенитет Гренландии и Королевства Дания, а также свои стратегические интересы.
Ранее Дональд Трамп вновь заявил о необходимости покупки Гренландии, назвав это стратегической потребностью США, и пригрозил новыми пошлинами против европейских стран. В ответ ряд государств ЕС заявили, что подобные угрозы подрывают трансатлантические отношения.
