Назад 19.01.26, 09:43 ЕС готовит ответ США из-за заявлений Трампа о Гренландии Европейский союз разрабатывает пакет ответных мер на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией. В Брюсселе рассматривают введение пошлин на американские товары на сумму до 93 млрд евро, а также ограничение доступа американских компаний к единому рынку ЕС.

Foto: Lucas Parker

Как пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, обсуждение мер прошло на уровне 27 послов стран ЕС, чтобы обеспечить европейских лидеров рычагами влияния перед контактами с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Источники называют происходящее самым серьезным кризисом в трансатлантических отношениях за последние десятилетия.

Рассматриваются два основных сценария. Первый — реактивация списка пошлин на сумму 93 млрд евро, подготовленного еще в прошлом году, но временно замороженного до 6 февраля во избежание торговой войны. Второй — применение «Инструмента противодействия принуждению» (Anti-Coercion Instrument, ACI), принятого в 2023 году и до сих пор не использовавшегося. Этот механизм позволяет ограничивать инвестиции и экспорт услуг и может затронуть крупные американские технологические компании.

Наиболее решительно за использование ACI выступает Франция, которая координирует позицию с Германией. При этом большинство стран ЕС, по словам источников, выступают за попытку диалога с Трампом до перехода к жестким мерам. «У нас есть четкие инструменты возмездия, если это будет продолжаться. Но мы хотим дать ему возможность отступить», — сказал европейский дипломат.

В качестве предупредительного шага Европарламент отложил голосование по снижению пошлин на товары из США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать суверенитет Гренландии и Королевства Дания, а также свои стратегические интересы.

Ранее Дональд Трамп вновь заявил о необходимости покупки Гренландии, назвав это стратегической потребностью США, и пригрозил новыми пошлинами против европейских стран. В ответ ряд государств ЕС заявили, что подобные угрозы подрывают трансатлантические отношения.